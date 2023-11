Le PlayStation Portal pourrait enfin devenir intéressant avec l’intégration du cloud gaming

Le PlayStation Portal, le périphérique de lecture à distance de la PS5, pourrait ne pas proposer uniquement du Remote Play. En effet, un cadre de Sony a confirmé dans une interview que le constructeur n'écartait pas l'idée d'inclure une fonctionnalité de cloud gaming.

Le PlayStation Portal ne sera malheureusement pas le digne successeur de la PS Vita. Pour cause, ceux qui attendaient une nouvelle console portable Sony devront encore prendre leur mal en patience. Pour ceux qui l'ignorent encore, l'appareil se présente comme un simple périphérique de lecture à distance.

En d'autres termes, le PlayStation Portal servira uniquement à lire des jeux installés sur sa PS5, via la fonctionnalité Remote Play de Sony et une connexion Wi-Fi. En revanche, il sera impossible d'utiliser le PlayStation Portal pour des sessions gaming hors du domicile, faute de modem 4G sur l'appareil et surtout de fonctionnalités de streaming via le cloud.

Le PlayStation Portal pourrait proposer du cloud gaming à l'avenir

Or, en ce mercredi 15 novembre 2023, date de sortie officielle du PlayStation Portal, nous venons d'apprendre une information capitale sur l'appareil. Lors d'une interview pour le site AV Watch, le vice-président des expériences Plateformes chez Sony Hideaki Nishino a fait une déclaration inattendue sur le PlayStation Portal.

Selon ses dires, le constructeur n'écarte pas l'idée d'ajouter dans un futur proche des fonctionnalités de streaming dans le cloud sur le PlayStation Portal : “le Remote Play et le streaming dans le cloud ne diffèrent qu'en termes d'emplacement de serveurs, il n'y a donc aucun obstacle technique pour la mise en œuvre du streaming dans le cloud sur le PlayStation Portal”, a-t-il déclaré au média japonais.

Si l'on en croit le cadre de la firme nippone, rien n'empêche donc Sony d'intégrer des fonctionnalités de streaming dans le cloud au PlayStation Portal. De fait, on se demande bien pourquoi le constructeur n'a pas jugé bon de proposer d'emblée cette fonctionnalité sur son périphérique… Cela aurait permis de renforcer son attractivité auprès des joueurs et aurait justifié davantage les 219,99 € réclamés par le géant japonais.

Pour l'instant, le succès du PlayStation Portal est plutôt mal engagé. Depuis la présentation de son prix en août 2023, les joueurs sont nombreux à trouver l'appareil trop cher et sans intérêt, faute de proposer justement du streaming dans le cloud ou une connexion Bluetooth pour utiliser un casque/écouteurs sans fil.

Source : AV Watch