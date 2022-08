La PS5 augmente son prix et coûte désormais 550€, Sony promet plus de stocks

Sony a pris les joueurs de court ce matin en annonçant de but en blanc une augmentation du prix de sa PS5. La version digitale coûte désormais 549,99 €, tandis que la Digital Edition est commercialisée à 449,49 €. La firme japonaise évoque une décision difficile, qu’elle a été contrainte de prendre en réaction à l’inflation qui sévit ces dernières semaines.

On espérait que l’industrie du jeu vidéo y échapperait, il n’en sera finalement rien. Ces derniers temps, l’inflation a poussé de nombreux constructeurs à augmenter le prix de leurs produits. Un phénomène que l’on a notamment pu observer dans le domaine des processeurs, avec Intel annonçant dès le mois de juillet une hausse des prix cet automne, ou encore les prochaines puces d’AMD qui seront sensiblement plus chères que les précédentes.

Mais jusqu’à maintenant, les consoles de jeux étaient épargnées et rien ne semblait indiquer qu’elle serait impactée par la situation économique actuelle. C’est donc Sony qui a finalement craqué en premier. Dans un billet de blog publié ce matin, la firme japonaise annonce une hausse historique des prix de sa PS5. En Europe, il faudra désormais débourser 549,99 € pour la version standard et 449,99 € pour la Digital Edition pour se procurer la console new gen.

Sony augmente le prix de sa PS5

« L’environnement économique global est un défi que beaucoup d’entre vous, dans le monde entier, connaissent sans doute », se justifie Sony, qui évoque « une décision difficile » qui découle de « conditions économiques problématiques ». Seuls les États-Unis sont épargnés par cette hausse des prix. Le reste du monde, en revanche, est concerné par la mesure. Pour rappel, la PS5 coûte initialement 499,99 € (399,99 € pour la Digital Edition).

Si le timing de cette annonce est quelque peu hasardeux, celle-ci survenant après que Nintendo est assuré que la Switch ne verrait pas son prix augmenter malgré l’inflation, notons que Microsoft a d’ores et déjà pris des mesures similaires en Inde pour sa Xbox Series X. Pour faire passer la pilule, Sony indique que sa « priorité absolue reste d’améliorer la situation de l’approvisionnement de la PS5 afin que le plus grand nombre de joueurs possible puisse [en] profiter ».