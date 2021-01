Phonandroid vous souhaite une bonne année 2021 !

Et voilà : 2020 s'en est allée, bienvenue à l'année 2021 ! Toute l'équipe de Phonandroid vous souhaite une excellente année pleine de découvertes technologiques en tous genres et surtout le bonheur, la prospérité et la santé !

2021 est là, enfin ! L'équipe de Phonandroid au grand complet vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ! Il faut bien avouer qu'avec la crise sanitaire, 2020 restera dans les mémoires comme l'une des pires années depuis un demi-siècle. C'est promis, après avoir connu un confinement, un déconfinement, un recondéfinement, un redéconfinement, des couvre-feux en pagaille… On ne va pas s'éterniser sur le sujet. Si le monde de la tech n'a pas été épargné par les effets liés au coronavirus, il s'en sort quand même assez bien. Voici un petit bilan de l'année écoulée et encore une fois, nous allons faire tout notre possible pour éviter la crise sanitaire, histoire de vous aider à penser à autre chose.

Quelques beaux fleurons de la téléphonie et le retour en grâce de OnePlus

Encore beaucoup de smartphones de qualité sont sortis encore en 2020. Et on en attend encore plus pour 2021 ! Parmi les modèles qui nous ont vraiment marqués sur l'année qui vient de s'écouler, on peut évidemment citer toute la gamme de Galaxy S20, et notamment le S20+ qui offre le meilleur compromis possible entre puissance, qualité photo et prise en main. Et si le prix a de quoi rebuter, mais vous souhaitiez réellement acquérir un smartphone de la gamme, sachez que Samsung a également sorti en 2020 un modèle S20 FE, qui a tout pour plaire et qui s'affiche à un tarif nettement plus bas que ses grands frères.

Du côté de la concurrence, d'autres modèles nous ont également tapé dans l’œil, comme l'Asus Zenfone 7 Pro, le Mi 10 Pro ou le Poco F2 Pro. Tous ont de sérieux atouts à offrir. Mention spéciale à OnePlus qui, s'il nous a très légèrement déçus avec le OnePlus 8, a réussi à venir dans la course avec son OnePlus 8T et son étonnant OnePlus Nord, un smartphone à moins de 400 euros.

N'en oublions pas pour autant l'iPhone 12 et ses différentes déclinaisons (iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max). Là encore, il s'agit d'un excellent compromis entre les performances, le design, la qualité de la prise de vue… À condition d'apprécier l'écosystème iOS, bien entendu.

Enfin, nous nous devions de mentionner les P40 Pro et Mate 40 Pro de Huawei qui auraient largement mérité de figurer parmi les meilleurs smartphones de 2020 s'ils avaient été livrés avec les GMS. Mais on ne refera pas l'histoire, et on espère désormais que 2021 permettra à Huawei de revenir dans les petits papiers de l'administration américaine… Ou que Harmony OS 2.0 parvienne à remplacer remplacer Android sur les téléphones de la marque chinoise, qui sait ?

À peine sorties, les PS5 et Xbox Series X sont déjà en rupture de stock

2020 aura été incontestablement marquée par les sorties des nouvelles consoles de Sony et Microsoft : la PS5 d'une part, et la Xbox Series X d'autre part. Si les deux constructeurs ont enchaîné sans heurt les lives au cours de l'année afin de dévoiler le design et la fiche technique de leur console respective, deux problèmes majeurs ont vite fait leur apparition. Le manque de jeux dédiés exclusifs aux nouvelles consoles en un. S'il n'y a que deux jeux exclusifs à la PS5 (Astro's Playroom et Demon's Souls Remake), sur la Xbox Series X, c'est encore plus simple : il n'y en a pas.

Et même si certains titres dédiés à la PS5 et PS4 ne sortiront pas sur la console de Microsoft, comme Spider-Man Miles Morales ou Sackboy, ils se sont comptent pour le moment sur les doigts de la main. Bref, les deux consoles sont peut-être sorties trop tôt et il faudra attendre encore quelques mois avant de pouvoir tirer avantage de la puissance des deux consoles.

Mais le réel problème, c'est surtout l'approvisionnement : dès leur commercialisation, les consoles de Sony et Microsoft ont été en rupture de stock ! Et si les sites marchands font les fonds de tiroir et parviennent à remettre quelques-unes en vente de temps à autre, ils sont vite pris d'assaut par des bots qui achètent immédiatement les consoles, afin que leurs propriétaires puissent les revendre deux ou trois fois le prix officiel. Si l'engouement pour la Xbox Series X est moindre, celui pour la PS5 est sans commune mesure. De quoi susciter des jalousies, des vols de consoles, une spéculation massive et même une histoire qui tourne court entre un vendeur et une acheteuse.

Gageons que tout rentre dans l'ordre en 2021 et que les deux consoles soient très bientôt de retour sur les étales et chez les e-commerçants.

Cyberpunk 2077 : le pire lancement de l'histoire du jeu vidéo ?

Attendu comme le Messie depuis des années, Cyberpunk 2077 aura certainement marqué les esprits des joueurs en cette année 2020, mais peut-être pas de la manière la plus positive qui soit. Dès la sortie du jeu, des torrents de mécontentements se déversent sur la Toile et à juste raison. Sur PS4 et Xbox One, les graphismes sont bâclés et de nombreux bugs apparaissent ici et là, rendant les parties totalement injouables. Sans cesse repoussé, Cyberpunk 2077 aurait-il été terminé dans la précipitation et sans aucune optimisation ?

Si CD Projekt, l'éditeur du jeu, s'est empressé de sortir plusieurs mises à jour de son jeu, cela n'a pas réussi à calmer la colère des joueurs. Et même la promesse de rembourser les plus mécontents ne permet pas de réduire la volée d'insultes à l'égard de CD Projekt pour avoir sorti un jeu non finalisé. CD Projekt a vu sa valeur en bourse diminuée de 2 milliards de dollars, tandis que des investisseurs veulent intenter un procès à l'éditeur.

Dans le même temps, une version du jeu est quand même parvenue à reconquérir le coeur des joueurs : celle qui est disponible sur Stadia. Il s'agit de la même édition que l'on peut trouver sur un PC de dernière génération, mais qui ne nécessite pas une configuration à plus de 1500 €. Certes, il faut disposer d'une bonne connexion puisque tout se joue en streaming, mais le jeu est graphiquement très réussi et il aura au moins permis au service de Google de se refaire une réputation, lui qui était boudé depuis plus d'un an par les joueurs.

Coup d'envoi de la 5G

Ça y est, la 5G est enfin disponible en France ! Si les modèles de smartphones compatibles avec cette technologie s'enchaînent depuis 2019, il aura fallu attendre fin 2020 pour voir débarquer les premiers forfaits de la part des opérateurs. Coup de chapeau à Free, qui réussit à proposer des forfaits sans augmentation de prix. Certes, la couverture 5G est vraiment très maigre en France et il faudra attendre encore quelques mois (voire quelques années) avant que son déploiement soit réellement effectif dans l'Hexagone. Mais la technologie est là et promet des débits monstrueux et une meilleure stabilité du réseau.

Disney+ débarque en France et bat tous les records

Si Netflix est indubitablement le roi du streaming, Disney+ commence à lui donner du fil à retordre. Lancé en avril 2020 en France, le service a rapidement réussi à conquérir le cœur des jeunes et des moins jeunes dans le monde. Avec une série comme The Mandalorian, dont la diffusion de la saison 2 vient de s'achever, Disney+ est devenu une valeur sûre du streaming. À l'heure actuelle, le service compte plus de 86 millions d'abonnés, et l'arrivée prochaine de séries Marvel comme WandaVision devrait rapidement lui faire franchir le cap des 100 millions.