Free intègre la 5G dans ses forfaits mobiles, sans surcoût

Free vient de lancer son premier forfait mobile 5G. Comme d’habitude, l’opérateur un grand coup en augmentant l’enveloppe data de son forfait classique, et ce, sans surcoût. Ce dernier reste donc à 19,99 € par mois (15,99 € ou 9,99 € pour les abonnés Freebox) tout en passant à la 5G.

Free Mobile a enfin dévoilé son offre 5G, emboîtant le pas à SFR, Bouygues Télécom et Orange. Alors que la tendance chez les concurrents est à l’augmentation du prix des forfaits 5G comparativement à la 4G, l’opérateur de Xavier Niel marque les esprits en lançant l’offre la plus avantageuse. Free Mobile tient ainsi sa promesse de proposer des forfaits 5G au juste prix.

« Fidèle à son histoire, Free a décidé de démocratiser l’accès à la 5G en maintenant ses prix, en augmentant le volume de données (fair use data) et en incluant la 5G dans le Forfait Free », a annoncé l’opérateur dans un communiqué de presse. Le forfait 4G à 19,99 € par mois passe donc en 5G, sans surcoût. L’enveloppe data augmente quant à elle de 50%. Elle est désormais de 150 Go au lieu de 100 Go auparavant.

Forfait 5G : Free Mobile couvre déjà 40% du territoire

Free Mobile se targue par ailleurs d’avoir la plus grande couverture 5G en France. Fort de ses plus de 5 200 sites actifs sur les bandes 700 MHz et 3,5GHz, le trublion des opérateurs annonce une couverture de 40% de la population française. Il faut toutefois préciser que contrairement aux concurrents, l’opérateur utilise davantage la basse fréquence 4G de 700 MHz.

Et ce, bien que Free ait obtenu la meilleure place sur la nouvelle bande 3,5 GHz. C’est la bande cœur de la 5G et elle est utilisée exclusivement pour le nouveau réseau. C’est elle qui offre l’accès Internet le plus rapide (jusqu’à 3 fois le débit de la 4G). La portée de chaque antenne est toutefois plus faible.

Free Mobile ne précise pas la proportion que représente la bande 3,5 Ghz dans son réseau 5G. En se référant à la carte des antennes 5G de l’ANFR, on découvre que l’opérateur compte un peu moins de 400 antennes 3,5 GHz sur plus de 12 000 antennes réparties sur ses 5 255 sites. Davantage d’antennes 3,5 GHz devraient être activées dans les mois à venir.

Le nouveau forfait 5G de Free Mobile est accessible dès maintenant aux anciens et aux nouveaux abonnés. Si vous disposez déjà d’un forfait 4G à 19,99 € par mois, il vous faut activer la 5G dans l’Espace Abonné pour en profiter dès maintenant. Free Mobile facture toujours 15,99 € aux abonnés Freebox et 9,99 € spécifiquement aux abonnés Freebox Popup.