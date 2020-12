Cyberpunk 2077 est criblé de bugs… et de pénis qui apparaissent sans raison !

Les premiers joueurs de Cyberpunk 2077 rapportent, en particulier sur console, une avalanche de bugs rendant parfois le jeu injouable. Mais dans certains cas, cela frise le ridicule… en particulier lorsque le pénis de votre personnage sort du pantalon sans raison !

Jouer dès le jour de sa sortie à Cyberpunk 2077 n’était pas une si bonne idée que cela. Le jeu est pour l’heure encore criblé de bugs, ce qui peut dans certains cas bloquer les joueurs dans leur progression. Les versions PS4 et Xbox en particulier ne nous paraissent pas encore tout à fait prêtes pour être être ainsi jetées dans la fosse aux lions. Sans compter les graphismes qui ne tirent pour l’instant pas partie des capacités next-gen des PS5 et Xbox Series X.

Heureusement les versions PC et Stadia nous paraissent un peu plus stables. Stadia semble d’ailleurs pour l’heure être la meilleure plateforme pour profiter de quelque chose de beau graphiquement et de jouable, même si nous avons constaté de fréquentes déconnexions lors de nos sessions, probablement en raison d’une trop forte affluence sur la plateforme. Nos confrères de Engadget font un inventaire des glitches les plus bizarres rencontrés par les premiers joueurs.

Et croyez-le ou non, nombre d’entre eux impliquent le pénis de V qui a une fâcheuse tendance a sortir de son pantalon. Comme vous pouvez le voir dans les quelques exemples en fin d’article. Cyberpunk 2077 offre des options de personnalisation de personnage particulièrement avancées. Et l’une des choses que vous pouvez choisir, c’est d’avoir un pénis (ou un vagin), sa taille et même votre « style » de poils pubiens. On ne comprend pas trop à ce stade de quelle façon cela deviendra utile dans l’intrigue, mais en tout cas, cela a le mérite de nous dérider un peu…

Reste qu’il semble qu’il aurait mieux valu attendre encore quelques mois pour découvrir un titre vraiment sans bugs. La pression qu’ont subi les développeurs de Cyberpunk 2077 n’était visiblement pas la meilleure manière de créer quelque chose d’irréprochable le jour de la sortie. Reste à savoir quand la prochaine mise à jour sera disponible. Car visiblement le patch day-0 de Cyberpunk ce n’est pas encore tout à fait ça…

Attention : les tweets suivants contiennent parfois des images un peu olé-olé…

#cyberpunk2077 @CyberpunkGame noticed a glitch where female penis does not stay in pants in inventory screen. Or is it a feature? 🤔 pic.twitter.com/1dmlyL6JcI — 🏳️‍⚧️Kimmi🏳️‍⚧️ (@Slinky_dangus) December 10, 2020

Best first glitch for Cyberpunk 2077 so far pic.twitter.com/VCenQzWv1a — Bipper (@PipperBipper) December 10, 2020

Source : Engadget