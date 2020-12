Disney+ affiche déjà plus de 86 millions d’abonnés au compteur !

La plateforme de streaming Disney+ compte désormais plus de 86 millions d’abonnés. Un véritable tour de force pour celle qui est venue piétiner les plates-bandes de Netflix il y a un peu plus d’un an.

Alors que Disney+ ne comptait « que » 73 millions d’abonnés en novembre dernier, le géant du streaming vient de franchir un nouveau cap. En un mois seulement, ce sont plus de 13 millions de nouveaux abonnés que Disney+ a conquis, portant le total à près de 87 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Même si certains critiquent le manque de séries et de films originaux sur Disney+, la plateforme s’est trouvé son public. Et sa croissance n’est pas près de s’arrêter, puisque le service lancera prochainement une section dédiée aux adultes.

Disney+ totalise déjà 86,8 millions d’abonnés dans le monde en un peu plus d’un an d’existence

Le mois dernier, certains experts annonçaient que Disney+ était susceptible de perdre des millions d’abonnés. La promotion au service de SVoD via l’opérateur américain Verizon allait prendre fin, les poussant à s’abonner pour de bon… Ou à quitter la plateforme. Et c’est ce scénario catastrophe qui était envisagé, à tel point que Disney+ aurait pu perdre jusqu’à 9 millions d’abonnés.

Mais il n’en est rien, finalement. Et non seulement Disney+ n’a pas perdu d’abonnés (ou alors une très faible quantité), mais la plateforme en a gagné. Et ils ont rejoint le service en masse, même ! Avec 86,8 millions d’abonnés, la plateforme peut se vanter d’une progression record dans le petit monde du streaming.

L’arrivée d’une section adulte devrait convaincre toujours plus d’utilisateurs

Et il ne fait aucun doute que la plateforme va continuer sur sa progression dans les mois à venir. Même si le service vient d’annoncer une hausse de 2 euros de ses tarifs, Disney+ accroît dans le même temps son offre. À partir de février 2021, les abonnés profiteront d’une section intitulée « Star » leur permettant d’accéder à des films et des séries plus adultes. Star inclura les films de la Fox, notamment Deadpool, Logan, Alien, Die Hard ou Alien. Mais elle permettra également de visionner les séries Legion, Helstrom ou encore Homeland, pour ne citer qu’une poignée d’entre elles. Bref, le catalogue de Disney+ s’apprête à faire un bond vertigineux et devrait, en toute logique, séduire davantage de spectateurs.

A ce rythme, le cap des 100 millions d’abonnés sera très probablement franchi en début d’année prochaine. Peut-être pas de quoi encore inquiéter Netflix, qui comptait 195 millions d’abonnés en octobre dernier. Mais l’écart entre les deux géants du streaming se réduit. Netflix va devoir rapidement trouver une riposte s’il veut conserver sa position de leader, d’autant que Disney+ vient d’annoncer une pléthore de nouveautés, parmi lesquelles on trouve deux nouvelles séries spin-off de The Mandalorian, une série basée sur Obi-Wan Kenobi et plus d’une demi-douzaine de séries Marvel.