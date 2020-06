PS5 : Spider-Man Miles Morales va faire la démonstration de la puissance de la console

Spider-Man : Mile Morales sur PS5 exploitera à fond toutes les technologies intégrées à la console de Sony. D’après Brian Horton, le réalisateur du jeu, ce stand-alone inspiré de l’univers Marvel s’appuiera au maximum sur le ray tracing, l’audio 3D et les nouveautés de la manette DualSense de la PlayStation. Dans la foulée, il révèle plusieurs éléments de l’histoire du jeu et de son gameplay.

Spider-Man : Miles Morales fait partie des premiers jeux exclusifs à la PS5. Dans cette suite très attendue, c’est le jeune Miles Morales, déjà aperçu dans le premier épisode, qui enfile le masque de l’homme araignée. Dans un billet sur le PlayStation Blog, Brian Horton, directeur créatif chez Insomniac Games, a révélé plusieurs détails sur le jeu.

De nouveaux détails sur l’histoire du jeu Spider-Man Miles Morales

Le responsable a commencé par clarifier les ambitions du jeu PS5. Il s’agit bien d’un véritable stand-alone, un jeu complet dédié à Miles Morales, et non d’un simple DLC. Brian Horton parle « d’un arc complet axé sur Miles ressemblant davantage à un jeu comme Uncharted : The Lost Legacy du point de vue de l’échelle ». Le jeu sera donc bien plus court que l’épisode initial dédié à Peter Parker.

Contrairement au premier épisode, le jeu se déroulerait essentiellement dans le quartier de Harlem, un an après les événements de « Spider-Man » sur PS4. « New York est enneigé et, juste avant les vacances de Noël, une guerre éclate entre une firme énergétique et une armée criminelle high-tech » explique Brian Horton. Vous pourrez donc parcourir une carte recouverte de neige, de quoi exploiter au maximum les graphismes du jeu. Le directeur créatif a promis que plusieurs super-vilains phares de l’univers du tisseur seront de la partie.

Sans surprise, Spider-Man : Miles Morales va exploiter à 100% toutes les nouveautés de la console. Au menu du jeu, on trouvera donc le ray tracing pour des rendus toujours plus réalistes (notamment de l’ombre et des faisceaux de lumière), l’audio 3D pour une immersion sonore encore plus poussée, et des temps de chargement réduits au maximum grâce à la présence du SSD.

Enfin, le titre exploitera aussi le retour haptique amélioré intégré à la manette DualSense. Pour Brian Horton, le jeu vidéo est « une démonstration de la puissance de la PS5 ». Pour rappel, Spider-Man : Miles Morales sera disponible dès le lancement de la PlayStation 5 fin de cette année. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.