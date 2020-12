Cyberpunk 2077 : CD Projekt perd 2 milliards de dollars en bourse après la sortie du jeu

La sortie de Cyberpunk 2077 représente un enjeu financier majeur pour CD Projekt. Si le titre est en bonne voie pour rembourser ses coûts de développement, l’action du studio à la bourse de Varsovie est plus inquiétante. Celui-ci a en effet perdu près de 2 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis jeudi 10 décembre.

La bourse est volatile et tout peut aller très vite. CD Projekt l’apprend à ses dépens, puisque le studio a vu son action chuter à la bourse de Varsovie depuis la sortie de Cyberpunk 2077, le 10 décembre. Selon les échos, la société a ainsi perdu plus de deux milliards de dollars en capitalisation boursière. L’action CD Projekt est à 270 zlotys au moment où nous écrivons ces lignes, alors qu’elle était à plus de 400 mercredi dernier.

La bourse est capricieuse et l’action remonte doucement en ce lundi matin, mais reste tout de même loin de son niveau d’avant la sortie du jeu. Les investisseurs sont en effet échaudés par sa sortie prématurée, celui-ci étant pointé du doigt pour ses bugs et ses problèmes sur les versions PS4 et Xbox One. Pourtant, le titre est une réussite, dépassant les 90 sur Metacritic et enregistrant déjà 8 millions de joueurs. Il pourrait ainsi rembourser très rapidement son coût de développement, estimé à plus de 270 millions d’euros.

CD Projekt promet de corriger le tir

Ici, c’est le bad buzz qui fait plonger CD Projekt. Les joueurs reprochent en effet un jeu pas terminé sur consoles, à la limite de l’injouable. Le studio polonais a même été obligé de réagir, s’excusant publiquement pour cette version et promettant des gros patchs correctifs dès le début 2021. De plus, les joueurs souhaitant se faire rembourser pourront le faire sans condition s’ils ne veulent pas attendre.

Dans tous les cas, CD Projekt marche sur des œufs en ce moment. Même si l’action remonte légèrement, la dégringolade est un coup dur pour le studio polonais qui était jusque là une valeur sûre. Une situation d’autant plus dommageable que les soucis techniques mis de côté, Cyberpunk 2077 est un excellent titre. S’il avait été terminé, aurait sans aucun doute fait bondir l’action en bourse de son concepteur.*

Source : Les Echos