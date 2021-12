Android 12 : la mise à jour One UI 4.0 détraque les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

Alors que la version stable de One UI 4.0, la surcouche de Samsung basée sur Android 12, vient de débarquer sur les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3, les utilisateurs se plaignent d'une multitude de problèmes sur les derniers smartphones pliables de la marque. Face à la situation, Samsung a décidé de suspendre le déploiement de la mise à jour.

Alors qu'Android 12 est arrivée dans sa version finale sur les Google Pixel depuis fin octobre 2021, les constructeurs commencent à déployer à leur tour le nouvel OS sur leurs appareils respectifs. Samsung a été l'un des premiers à proposer One UI 4.0, la dernière version de sa surcouche basée sur Android 12, sur ses smartphones. Après avoir diffusé la mise à jour sur les Galaxy S21, la firme sud-coréenne a débuté son déploiement ce mardi 7 décembre sur les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3.

Seulement, la MAJ cause visiblement de nombreux problèmes, comme le racontent des utilisateurs sud-coréens. Depuis l'installation de One UI 4.0, les dysfonctionnements se multiplient sur les derniers smartphones pliables du constructeur. Chez certains, l'appareil est passé en mode Recovery dès l'installation du firmware tandis que d'autres ont rencontré des problèmes de scintillement de l'écran, des soucis avec le mode Sombre, une sévère diminution des performances ou encore la désactivation soudaine et inexpliquée de la fonction Dual Messenger avec certaines applications.

Festival de bugs sur les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3

Malheureusement, la liste des bugs ne s'arrête pas là. Pour certains propriétaires, faire des captures d'écran est devenu impossible tout comme l'utilisation d'application de streaming vidéo comme Netflix, YouTube ou Disney+. Certains ont rencontré de sérieuses difficultés avec la galerie, les nouvelles photos étant supprimées instantanément. Sur d'autres smartphones, le taux de rafraîchissement de l'écran est resté bloqué à 60 Hz et la qualité de l'audio a baissé drastiquement. Un utilisateur raconte sur Reddit qu'il n'arrive plus à lancer l'appareil photo.

Face à l'avalanche de problèmes visiblement provoquée par la mise à jour One UI 4.0, Samsung a décidé de suspendre son déploiement sur les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Notez qu'aucun bug similaire n'a été rencontré par les utilisateurs de Galaxy S21. Pour l'instant, l'heure est donc à la correction des bugs signalés, avant une éventuelle reprise de la diffusion de la MAJ en Corée du Sud et dans d'autres pays comme la France.

Source : SamMobile