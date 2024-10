Netflix, Disney+, Prime Video : voici comment les prix du streaming ont flambé en 10 ans

Depuis l'arrivée de Netflix en France en 2014, suivie de celle de Disney+ ou Amazon Prime Video, les prix des plateformes de streaming n'ont cessé de grimper en 10 ans. Aujourd'hui, les services de SVOD n'ont jamais été aussi chers dans l'Hexagone.

Le 15 septembre 2014, Netflix débarque en France. Le pays tout entier découvre alors une autre manière de regarder des films et des séries : la plateforme de streaming. En échange d'un abonnement mensuel ou annuel, les utilisateurs peuvent accéder quand ils le souhaitent à un vaste catalogue de films, séries, documentaires ou dessins animés. Avec Netflix, les Français ne sont plus soumis aux horaires imposés par les chaînes de TV traditionnelles. On regarde où on veut, quand on veut, et autant qu'on veut.

En seulement 10 ans, le marché du streaming a explosé dans l'Hexagone, à un tel point qu'il est aujourd'hui difficile (pour ne pas dire impossible) de tout voir, à moins d'avoir un budget confortable et du temps à revendre. Pour cause, Netflix a beau toujours être le leader incontesté, de nombreuses plateformes luttent pour avoir leur part du gâteau : Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+, Universal +, Paramount +, Max, MyCanal, OCS… La liste est longue.

Et si d'un côté, les Français n'ont jamais eu autant de choix en offres de streaming, leurs dépenses dans les services de SVOD n'ont jamais été aussi importantes. En 2024, le streaming n'a jamais été aussi cher en France, la preuve avec ces chiffres.

Netflix, roi du streaming et des augmentations

+67 % pour Netflix Premium

Depuis son arrivée en France en 2014, on ne compte plus les augmentations de tarifs décrétées par Netflix. Bien entendu, toutes les formules ne sont pas logées à la même enseigne. L'offre Premium, qui permet de profiter du catalogue en 4K sur 4 écrans, décroche la palme.

C'est simple, entre 2014 et 2024, le prix de l'abonnement Netflix Premium a gonflé de 67 % ! Affiché à 11,99 €/mois à son lancement, l'offre est passée à 13,99 € en 2017, puis à 15,99 € en 2019 avant d'atteindre les 17,99 € en 2021.

Et conformément à son calendrier de faire grimper ses prix tous les deux ans, Netflix a annoncé une nouvelle augmentation de ses tarifs en octobre 2023. Depuis la fin de l'année dernière, il faut payer quasiment 20 € pour l'abonnement Netflix Premium ! Au total, la facture pour le Premium a donc grimpé de 8 € entre 2014 et 2024.

De belles hausses pour les autres formules

Bien entendu, les autres formules ont eu le droit à des augmentations conséquentes. Pour preuve, l'offre Standard est passée de 8,99 €/mois à son lancement à 13,49 € en 2021 (pas de nouvelle hausse à signaler depuis étrangement). Ici encore, les tarifs de la formule Standard ont grimpé à intervalles réguliers. D'abord en 2015, puis en 2017, 2019 et donc 2021. Depuis les débuts de Netflix dans l'Hexagone, l'offre Standard a pris 4 euros au total, soit une belle hausse de 50 % !

Evoquons enfin l'offre Essentiel. Relativement épargnée par les augmentations successives opérées par Netflix, la formule “premier prix” est passée de 7,99 € à 10,99 € entre 2014 et 2023… Avant de disparaître de la circulation au profit de l'offre Standard avec pub affichée à 5,99 € par mois.

La fin du partage de compte alourdit la facture

En 2023, Netflix est officiellement entré en guerre contre le partage de comptes, un fléau qui selon la plateforme lui faisait perdre des centaines de milliers d'abonnés potentiels. Pour mettre un terme à ce manque à gagner, le service de SVOD a donc instauré des contre-mesures inédites.

Tout d'abord, il n'est plus possible depuis mai 2023 de partager l'accès à son compte Netflix à d'autres personnes “hors foyer”. Pour le faire, il faut mettre la main au porte-monnaie. En effet, ajouter un nouvel utilisateur sur le compte coûte maintenant 5,99 € par mois au propriétaire… Soit le prix d'un abonnement avec pub.

Disney+, d'une offre imbattable à détestable

A son arrivée sur le marché en 2020, Disney+ a été perçue comme une bouffée d'air frais pour les utilisateurs. Alors que Netflix proposait trois formules différentes avec des prix revus sans cesse à la hausse, la firme aux grandes oreilles débarque avec une offre ultra compétitive : le catalogue Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic en 4K, le tout sur 4 écrans en même temps, pour seulement 6,99 € par mois ! C'est simple, l'équivalent chez Netflix coûtait à l'époque 15,99 € par mois.

Une offre d'appel bien trop belle pour durer… Un an plus tard, la formule unique de D+ passe à 8,99 € par mois, avant de disparaître définitivement en décembre 2023. Il fallait s'y attendre, la société américaine a rapidement marché dans les pas de Netflix, en proposant trois abonnements différents pour diluer son offre… Et augmenter ses profits.

D'une offre exceptionnelle avec de la 4K/4 écrans à 8,99 € par mois, on est donc passé à :

une formule Premium 4K/4 écrans à 11,99 € par mois

une formule Standard avec du Full HD et 2 écrans à 8,99 € par mois

une formule premier prix avec de la pub, du Full HD et 2 écrans à 5,99 € par mois

Pour les abonnés de la première heure, autant dire que la douche a été froide, pour ne pas dire glacée. Pour résumer, les clients se sont retrouvés avec deux choix : payer plus pour avoir la même qualité de service, ou continuer à payer la même chose et perdre au passage la 4K et 2 écrans…

Et si Netflix a la courtoisie d'augmenter ses prix tous les deux ans, Disney va bien plus vite en besogne. Après avoir revu ses prix à la hausse en décembre 2023, la firme aux grandes oreilles a confirmé en octobre 2024 une nouvelle augmentation des tarifs de Disney+. En effet, si l'offre avec pub reste inchangée, ce n'est pas le cas des deux autres :

la formule Standard sans pub coûte maintenant 9,99 € par mois ou 99,90 € par an (contre 8,99 €/mois et 89,80 € par an)

(contre 8,99 €/mois et 89,80 € par an) la formule Premium coûte maintenant 13,99 €/mois ou 139,90 € par an (contre 11,99 €/mois et 119,90 €/mois)

Résultat, en quatre ans seulement, l'offre Premium (autrefois la formule unique de D+) est passée de 7 € à 14 €. Ou comment doubler la mise en un temps record.

Les cas Prime Video et Apple TV+

On en vient ensuite à deux cas spécifiques, à savoir Amazon Prime Video et Apple TV+. Concernant le premier, il faut savoir que contrairement à Netflix ou Disney+, Prime Video fait partie d'un package, à savoir Amazon Prime.

Pour rappel, cet abonnement offre de nombreux services, à commencer par la livraison rapide et illimitée, un accès à Amazon Music, à des jeux et des livres via Prime Gaming et Reading, et bien entendu à Prime Video, la plateforme de streaming du géant américain du e-commerce.

Prime Video, une seule grosse augmentation depuis 2016

Par conséquent, le ticket d'entrée de Prime Vidéo est directement lié à celui de l'abonnement Prime. Durant des années, le prix de l'offre Prime est resté inchangé, à savoir 5,99 € par mois ou 49 € par an. Mais face à “l'augmentation des coûts d'exploitation de Prime en France”, la firme de Seattle a décidé d'augmenter le prix de son abonnement en juillet 2022 :

6,99 € par mois contre 5,99 €

contre 5,99 € 69,90 € par an contre 49 €

Notez que la formule annuelle a perdu de son intérêt au passage (même si elle reste nettement moins chère au globale qu'un abonnement mensuel). En effet, un utilisateur gagnait 22,88 € en prenant 12 mois d'abonnement d'un coup avec les anciens tarifs. Aujourd'hui, on économise seulement 13,98 € en prenant Prime à l'année (6,99 X 12 = 83,88 ; 83,88 – 69,90 = 13,8).

Apple TV+, quasiment du simple au double

Apple TV+ ne jouit pas d'une longévité aussi importante que Netflix ou Prime Video. Le service de streaming d'Apple a officiellement fait ses débuts en France en novembre 2019.

Avec un catalogue bien plus restreint que celui des deux géants, la marque à la Pomme s'est montrée agressive d'emblée pour séduire : une formule unique à 4,99 € par mois, de la 4K, le tout accessible sur six écrans en même temps ! Et histoire de constituer une base solide d'utilisateurs, le constructeur offrait un an d'abonnement pour l'achat d'un iPhone, d'un iPad, d'un Apple TV, d'un iPod Touch ou d'un Mac.

En octobre 2022, la fête est finie chez Apple, qui annonce une augmentation de prix d'Apple TV+ de plus de 40 % ! Effectivement, les forfaits mensuels et annuels passent respectivement à 6,99 € et 69 € au lieu de 4,99 € et 49,99 €. Aucun changement à signaler du côté du service (qualité d'image, nombre d'écrans disponibles, etc.).

Et seulement un an plus tard, nouvelle hausse de prix de 43 % ! En octobre 2023, le tarif d'Apple TV+ est officiellement passé à 9,99 € par mois. Résultat, le service de streaming d'Apple est aujourd'hui plus cher que Disney, Amazon ou Netflix (si l'on prend en compte les offres avec pub). En revanche, il fait encore partie des rares plateformes de SVOD à proposer de la 4K sans publicité aux alentours des 10 € par mois.