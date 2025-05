Le futur smartphone pliant haut de gamme de Samsung va garder ce défaut bien connu

Le prochain smartphone pliant haut de gamme de Samsung s'annonce plus grand. Mais une caractéristique essentielle reste inchangée. Et cela pourrait bien décevoir une partie du public.

Chaque année, les fabricants de smartphones misent sur des écrans plus grands, des designs plus affinés et des performances améliorées. Les modèles pliants, en particulier, cherchent à combiner la puissance d’une tablette avec la compacité d’un téléphone. Mais cette évolution rapide s’accompagne souvent de compromis inattendus. Les utilisateurs s'attendent à des progrès constants, mais certains aspects semblent figés génération après génération.

Le Galaxy Z Fold 7, attendu cet été, adoptera des écrans légèrement plus grands, à l’extérieur comme à l’intérieur. Il s'inspire du design du Galaxy Z Fold Special Edition, jamais sorti dans de nombreux pays. Mais malgré ces ajustements matériels, Samsung ne modifiera pas un élément pourtant crucial : la taille de la batterie. Le smartphone conservera une capacité de 4 400 mAh, identique à celle utilisée depuis le Galaxy Z Fold 3, en passant par les Galaxy Z Fold 4, Z Fold 5 et plus récemment le Z Fold 6.

Le Galaxy Z Fold 7 garde une batterie de 4 400 mAh malgré ses écrans plus grands

Depuis plusieurs années, Samsung mise sur l’optimisation logicielle et l’efficacité des puces Snapdragon pour améliorer l’autonomie sans augmenter la taille de la batterie. Ces efforts permettent en effet de limiter la consommation d’énergie. Mais dans un appareil pliant avec deux écrans haute définition, dont un grand écran interne à taux de rafraîchissement élevé, les besoins énergétiques restent importants. Une batterie de 4 400 mAh paraît de plus en plus limitée pour accompagner un usage intensif. Et cette contrainte devient visible dès la fin de journée chez de nombreux utilisateurs.

La comparaison avec les autres modèles de la marque renforce ce constat. Le Galaxy Z Flip 7, pourtant bien plus compact, serait équipé d’une batterie de 4 300 mAh. Quant à la série Galaxy S Ultra, elle utilise depuis quatre générations une batterie de 5 000 mAh, y compris sur le Galaxy S25 Ultra. Ces modèles offrent une autonomie pouvant atteindre deux jours. En parallèle, le Fold reste limité par une charge plus lente et une autonomie en retrait, malgré un prix supérieur. Pour la septième fois consécutive, Samsung ne fait donc évoluer ni la capacité ni la vitesse de charge, laissant de nombreux utilisateurs sur leur faim.