Netflix : ça y est, le prix de l’abonnement augmente en France

Si votre facture Netflix vient subitement d'augmenter, rien d'anormal. A la mi-août dernier, Netflix annonçait des tarifs plus élevés, de l'ordre de 1 ou 2 euros selon la formule choisie. Un peu plus d'un mois après, le couperet est tombé et l'augmentation en question a bien eu lieu. Petit rappel des faits.

Si Netflix s'est longtemps montré très agressif sur les prix de ses abonnements, la plateforme de streaming doit désormais rentabiliser de ses superproductions, dont le coût augmente d'année en année. En conséquence de quoi, ses tarifs augmentent eux aussi. Alors qu'en 2014, date de lancement de Netflix en France, on pouvait profiter d'un abonnement en 4K à 11,99 euros, celui-ci s'affiche désormais à 17,99 €/mois. Et même l'abonnement le moins cher y passe, puisqu'il subit un accroissement tarifaire pour la première fois depuis 2014.

Cette année, le service de streaming a ainsi vu ses tarifs s'accroître de 1 ou 2 euros en fonction de la formule d'abonnement retenue. Si vous êtes abonné à la plateforme de streaming, ne soyez pas surpris de voir que le prix indiqué sur votre facture mensuel a changé.

Quels sont les nouveaux prix d'un abonnement à Netflix ?

Nous vous en parlions le mois dernier, mais pour rappel, voici donc les nouveaux prix pratiqués par Netflix :

Essentiel à 8,99 €/mois (au lieu de 7,99 €/mois). Cette offre propose le visionnage sur un seul écran et en définition standard (SD)

(au lieu de 7,99 €/mois). Cette offre propose le visionnage sur un seul écran et en définition standard (SD) Standard à 13,49 €/mois (au lieu de 13,99 €/mois). Cette offre permet de regarder Netflix sur deux écrans simultanément et en haute définition maximum (HD)

(au lieu de 13,99 €/mois). Cette offre permet de regarder Netflix sur deux écrans simultanément et en haute définition maximum (HD) Premium à 17,99 €/mois (au lieu de 15,99 €/mois). Cette offre propre quatre écrans en simultané, en 4K maximum, en Dolby Atmos et en HDR.

L'augmentation des tarifs de Netflix dépend du jour auquel vous vous êtes inscrit au service. Sur la capture ci-dessous, l'échéance a eu lieu le 23 septembre dernier. Pour le moment, les offres incluses avec un abonnement d'opérateur n'ont pas changé (c'est le cas notamment avec Free, qui propose entre autres un abonnement gratuit à Netflix pour toute souscription à la Freebox Delta).

A condition de satisfaire d'une qualité d'image en SD, l'offre Essentiel reste intéressante financièrement parlant. Les abonnements Standard et Premium “hissent” Netflix en tête des services de streaming les plus chers du marché. A titre de comparaison, un abonnement à Disney+ coûte 8,99 €/mois et permet de profiter d'une image en simultané sur 4 écrans et en 4K / Dolby Vision / Dolby Atmos.