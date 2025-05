SFR lance une nouvelle offre Fibre Power S, voici à qui elle s’adresse

SFR rafraichit ses abonnements à internet avec le lancement de l'offre Fibre Starter S à 29,99 € par mois. Une offre en apparence plus chère que l'abonnement Fibre Starter, mais dont le tarif reste le même après 12 mois. Le tout avec quelques prestations en moins.

SFR lance une nouvelle offre d'accès à internet d'entrée de gamme moins chère (avec le temps) que l'abonnement Starter. Assortie d'un engagement de 12 mois sans augmentation de tarif à l'issue de la période, l'offre SFR Fibre Power S coûte 29,99 € par mois. Elle propose jusqu'à 1 Go de débit symétrique, le tout avec l'une des dernières SFR Box 8 dotées entre autres de la connectivité Wifi 6.

Contrairement à l'offre Starter, l'abonnement Fibre Power S comprend un répéteur Wifi dès la sortie de boîte. Il faut toutefois faire l'impasse sur quelques prestations. Par exemple, le décompte des chaînes TV est de 160 chaînes contre 200 chaînes avec l'offre Starter. Et aucun abonnement, ou période offerte à Netflix, Prime Video ou Disney+ n'est incluse.

SFR lance un nouvel abonnement internet d'entrée de gamme

Pour rappel, l'offre Starter également avec engagement de 12 mois est proposée à 26,99 € par mois pendant la période d'engagement, suivi d'un tarif de 34,99 € par mois. Elle propose un débit symétrique de 2 Gb/s. et 200 chaînes de télévision, en plus de 6 mois offerts à Netflix, Prime Video ou Disney+.

Dans les deux cas, l'offre TV passe par une box sous Android TV. Les clients ont également accès à des appels illimités vers les fixes et les téléphones mobiles en Europe et dans de nombreux pays. Même si les deux tiers restent très axés sur la fibre, les clients qui ne sont pas encore dans une zone couverte peuvent en profiter en ADSL.

L'offre SFR Power S semble ainsi destinée à ceux qui veulent une offre triple-play fiable, sans extras inutiles, tandis que la Starter visait un public plus gourmand en débit et contenu. SFR propose en ce moment un petit cadeau pour permettre aux clients de passer plus facilement sur ces deux offres.

En effet, les frais d'ouverture de ligne de 49 € sont offerts, ce qui représente tout de même l'équivalent d'un mois et demi d'abonnement.