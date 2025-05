Windows 11 se paye un menu Démarrer tout neuf et personnalisable, voici à quoi il ressemble

Le menu Démarrer de Windows 11 subit une refonte d'importance. Il devient plus personnalisable et inclut mieux Phone Link.

Microsoft vient d'annoncer de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour Windows 11. L'une qui retient le plus notre attention est la nouvelle interface du menu Démarrer. L'éditeur a déjà apporté plusieurs changements à cette fenêtre depuis le lancement de la dernière version majeure de son système d'exploitation, mais semble avoir du mal à trouver la formule parfaite.

“L'écran d'accueil se personnalise avec davantage d'options pour personnaliser et organiser vos applications. La nouvelle vue par catégorie ‘Toutes les applications' trie automatiquement les applications et catégories que vous utilisez le plus, vous permettant ainsi d'accéder rapidement à vos favoris. Et désormais, grâce au compagnon téléphone de l'écran d'accueil, votre appareil Android ou iOS connecté est à portée de clic”, explique Microsoft.

Le menu Démarrer de Windows 11 fait peau neuve

Nous vous invitons à visionner la courte vidéo ci-dessous pour observer plus concrètement à quoi va ressembler ce nouveau ce Démarrer. Celui-ci prend plus de place à l'écran, permettant d'afficher plus de raccourcis vers des applications et fichiers, ainsi qu'un espace dédié au smartphone sur le côté droit. Celui-ci peut être caché en cliquant sur l'icône de mobile située à côté de la barre de recherche, qui est toujours située en haut.

Il est possible de cacher les recommandations de Windows pour n'afficher que les contenus épinglés, ce qui plaira aux utilisateurs qui se plaignaient de n'avoir aucune utilité de cette fonction. Microsoft fait savoir que le nouveau menu Démarrer sera déployé auprès des membres du programme Windows Insider dans peu de temps. Tous les utilisateurs seront ensuite servis via une mise à jour de fonctionnalités dont la disponibilité est prévue “plus tard cette année”.

En outre, l'IA va s'inviter dans l'explorateur de fichiers, permettant “d'effectuer rapidement des actions comme résumer du contenu ou modifier des images”, d'un simple clic droit. Le bloc-notes s'enrichit pour la génération, l'organisation et la mise en forme du contenu et la capture d'écran devient plus intelligente et ajuste automatiquement le cadrage de la zone de capture, par exemple. Copilot Vision, dont nous avions déjà parlé, se rapproche aussi d'un déploiement.