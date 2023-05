Netflix : notre étrange expérience avec la fin du partage de compte et ce que cela signifie pour les utilisateurs

Si vous partagez votre compte Netflix avec vos proches, vous avez sûrement reçu un mail de la part du service hier, vous informant qu’il faudra désormais payer pour faire profiter de votre abonnement à d’autres personnes. Depuis, c’est quelque peu la panique auprès des utilisateurs, qui rapportent des expériences différentes sur la plateforme. On fait le point.

Cette semaine, Netflix a mis fin à l’attente des utilisateurs : il n’est désormais plus possible de partager son mot de passe avec des proches. Ou du moins, il n’est plus possible de le faire gratuitement, puisque l’opération coûte dorénavant 5,99 € par mois au propriétaire du compte. Dans un mail envoyé à ses abonnés, la plateforme de SVOD explique que « votre compte Netflix est pour vous et pour les personnes qui vivent avec vous, c’est-à-dire votre foyer. » Le ton est donné.

Théoriquement, toutes les personnes se trouvant sur un compte qui ne leur appartient pas n’ont donc plus accès à celui-ci, à partir du moment où son propriétaire a défini son adresse principale comme son foyer. Dès lors, les utilisateurs se connectant au compte depuis cette adresse et via le même réseau WiFi pourront profiter du catalogue sans crainte de se faire bloquer. Mais ça, c’est pour la théorie.

Les utilisateurs de Netflix dans le flou après la fin du partage de compte

Sur les réseaux sociaux, la question demeure : comment la mesure fonctionne-t-elle réellement ? En effet, tout le monde semble avoir une expérience différente jusqu’à maintenant. À la rédaction de Phonandroid, nous avons pu faire l’expérience de la fin du partage de compte depuis un appareil utilisant le compte d’une autre personne. Hier soir, en essayant de connecter à ce compte depuis une TV, l’application a exigé que l’on prouve qu’il s’agissait du véritable propriétaire.

Pour cela, Netflix a rappelé qu’il fallait se connecter depuis le foyer configuré par ce dernier. Ne se trouvant pas à la même adresse à ce moment-là, il a donc été impossible de s’exécuter. Le catalogue nous est resté fermé pour le reste de la soirée.

Mais, en retentant de se connecter ce matin, surprise : Netflix nous a ouvert ses portes. Nous avons testé sur d’autres appareils et avons obtenu le même résultat. Que ce soit sur TV, PC ou smartphone, nous n’avons plus aucun problème à visionner un contenu sur la plateforme. Alors, que s’est-il passé hier soir ?

Comment Netflix compte-t-il imposer la fin du partage de compte ?

Avant toute chose, il convient de garder en tête que ce qui va suivre n’est que pure supposition. Nous avons contacté Netflix pour obtenir plus d’informations, mais attendons encore une réponse de l’entreprise. Néanmoins, nous pouvons tenter de tirer quelques conclusions de notre expérience de la veille, en nous appuyant sur ce que nous savons déjà des techniques de surveillance de Netflix.

Ainsi, nous savons que Netflix autorise les propriétaires de comptes ainsi que leur proche à se connecter depuis un autre lieu que leur foyer. La chose semble évidente, ne serait-ce que lorsque les utilisateurs partent en vacances. En échange, Netflix impose de se connecter depuis son réseau WiFi principal au moins une fois par mois. Pour contrôler que tout est en ordre, le service compte vérifier « les adresses IP, les identifiants d’appareils et l’activité du compte », selon ses termes.

Voici donc notre théorie. Il se peut qu’en essayant de nous connecter hier soir, Netflix ait détecté que le véritable propriétaire du compte était également en train de visionner un contenu, grâce aux deux adresses IP et identifiants d’appareil différents. Constatant cette activité non conforme à son nouveau règlement, la plateforme a bloqué notre tentative de connexion.

Voilà qui expliquerait pourquoi nous sommes parvenus à nous connecter ce matin sur plusieurs appareils. Utilisant ce compte depuis un certain temps maintenant, Netflix n’a pas peut-être pas encore déterminé quel est le foyer principal du propriétaire et de ses proches. Qui plus est, la plateforme laissant un délai d’un mois pour se connecter au réseau WiFi de cette adresse principale, il se peut que nous ayons encore quelques semaines devant nous avant de perdre totalement l’accès.

Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs ? Pour le moment, il est encore difficile de savoir exactement ce que Netflix nous prépare. Le mail envoyé aux propriétaires de compte les incite bien à configurer leur foyer principal, mais ne précise pas ce qui arrive aux utilisateurs avec qui le mot de passe est partagé. En revanche, dès qu’elle détecte une nouvelle connexion, la plateforme prend soin de rappeler que « 'seuls les membres de votre foyer sont autorisés à utiliser votre compte ».

Une chose est sûre, tout cela est encore très flou. Alors que Netflix a officiellement lancé les hostilités contre les utilisateurs non abonnés, il serait temps qu’une communication officielle mette les choses au clair.