Après la galère One UI 7, Samsung déploie déjà discrètement One UI 8, pour quelles nouveautés ?

Vous venez de recevoir One UI 7 ? One UI 8 est déjà en chemin ! Certains utilisateurs ont pu prendre cette version en main et nous donnent un aperçu des nouveautés présentes.

Depuis quelques jours, on entend de plus en plus parler d'une disponibilité rapide à venir de One UI 8. Une information qui pouvait d'abord surprendre, étant donné que Samsung a eu toutes les peines du monde à déployer One UI 7 correctement. Mais One UI 7 était une mise à jour majeure qui changeait énormément d'éléments d'interface et d'animation, alors que One UI 8 ne va venir qu'améliorer et optimiser les bases posées par One UI 8. On sait aussi que Google prévoit une sortie rapide d'Android 16, version qui sera exploitée par One UI 8.

L'arrivée prochaine de One UI 8 se précise d'autant plus qu'un utilisateur prétend l'avoir installée sur son Galaxy S25 Ultra. Il pourrait s'agir d'une version de test distribuée par Samsung à quelques utilisateurs triés sur le volet, alors que certaines rumeurs évoquent une version bêta officielle dès le mois de juin.

One UI 8 se montre déjà

De ce que l'on voit des captures d'écran, photos et vidéos partagées de One UI 8, Samsung a ajouté des fonctions à la Now Bar, l'une des fonctionnalités phares de One UI 7, qui permet d'afficher des informations en direct sur l'écran de verrouillage. Elle prend désormais en charge les appels, indiquant la durée de l'appel en cours, ou donnant la possibilité de passer en mode “Ne pas déranger”.

One UI 8 update adds phone calls to Now bar 🌟#OneUI8 #NowBar pic.twitter.com/Demcw5yJ8o — Toprak (@Topraks9plus) May 6, 2025

One UI 8 apporterait aussi plus de fluidité pour l'ouverture et la fermeture de certaines applications. Un nouvel effet de flou est également constaté sur certains éléments d'interface. D'une manière générale, l'interface paraît plus moderne, en accord avec son temps et les tendances du moment.

New One UI 8 update brings more blur effects. (S25 Ultra) pic.twitter.com/nAJKiJziTK — Toprak (@Topraks9plus) May 5, 2025

Nous vous rapportions il y a quelques jours que One UI 8 permettrait d’étendre la mémoire vive virtuelle des mobiles, cela semble se confirmer. Une capture d'écran montre que les options de RAM virtuelles (Samsung nomme cette option RAM Plus) incluent dorénavant 2, 4, 6, 8 et 12 Go de RAM virtuelle. Les appareils équipés de 16 Go de RAM physique pourraient quant à eux disposer de jusqu'à 16 Go de RAM virtuelle.