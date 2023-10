Apple TV+ : surprise, les prix augmentent en France et la note est plutôt salée !

Dans la plus grande discrétion, Apple vient tranquillement d'augmenter les prix de plusieurs services en France, notamment Apple TV+, Apple Arcade et Apple One. Et autant le dire tout de suite, la note est plutôt salée.

Dans l'art des augmentations de prix opérées dans le feutré, Apple est devenu un maître incontesté capable de faire rougir Solid Snake, James Bond et Sam Fisher réunis. Après avoir revu à la hausse les prix de ses différents services en octobre 2022 ainsi que celui des HomePod Mini et iMac, la marque à la pomme vient de procéder à une nouvelle hausse.

Pas d'annonce pour officialiser la chose, Apple a changé sa grille tarifaire dans la plus grande discrétion. Mark Gurman, journaliste réputé pour Bloomberg, est le premier à avoir repéré cette nouvelle augmentation, effectuée visiblement aux Etats-Unis, mais aussi en France et dans plusieurs pays européens.

Apple TV+ s'approche dangereusement des 10 €/mois

Et autant dire que la firme de Cupertino n'y est pas allée de main morte. En effet, cette revalorisation tarifaire concerne trois services majeurs de l'entreprise, à savoir son service de streaming Apple TV+, son service gaming Apple Arcade et enfin la formule Apple One.

Dans le détail, la facture pour Apple TV+ passe désormais à 9,99 € par mois au lieu de 6,99 € jusqu'à présent. Soit une belle hausse de 43 %. Mine de rien, Apple peut désormais se targuer de proposer un ticket d'entrée plus cher que celui de Disney+ (8,99 €/mois) et quasiment équivalent à celui de la formule Essentiel de Netflix affichée à 10,99 € depuis ce 19 octobre 2023.

Certes, Apple TV+ détient certainement l'un des catalogues les plus qualitatifs du marché (des séries comme The Morning Show, Ted Lasso, Severance ou encore Slow Horses méritent à elles seules l'abonnement), mais aussi l'un des moins fournis. Difficile donc de justifier une hausse de prix aussi importante. Néanmoins, on peut se consoler en rappelant que la plateforme propose (pour l'instant) l'intégralité de ses contenus en 4K sans surcoût.

Apple Arcade et One aussi concernés

On en vient ensuite à Apple Arcade. Le service gaming est facturé désormais à 6,99 € par mois au lieu de 4,99 €. Notez qu'il s'agit de la toute première augmentation opérée par Apple sur Arcade depuis le lancement du service en 2019. Concluons avec Apple One, le bouquet qui regroupe la quasi-totalité des services Apple. Ici, pas de jaloux, les trois formules proposées ont augmenté :

Individuel : 19,95 €/mois au lieu de 16,95 €/mois

au lieu de 16,95 €/mois Famille : 25,95 €/mois au lieu de 22,95 €/mois

au lieu de 22,95 €/mois Premium : 34,95 €/mois au lieu de 31,95 €/mois

Précisons qu'Apple propose toujours 3 mois d'essai gratuit à Apple TV+ dans le cas de l'achat d'un appareil de la marque (iPhone, mac, etc.).