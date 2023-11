Apple TV+ : prix, films et séries, appareils compatibles, on vous dit tout

Apple TV+ tente depuis son lancement en 2019 de s'imposer sur le marché de streaming. Loin de connaître la popularité de Netflix ou Amazon Prime Video, cet outsider a tout de même de beaux atouts à faire valoir. Prix, appareils compatibles, catalogue de films et séries, voici tout ce qu'il y a à savoir sur la plateforme de streaming de la marque à la pomme.

Lancée officiellement sur le marché français le 1er novembre 2019, Apple TV+ se présente comme la réponse directe d'Apple à Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. Contrairement à ses principaux concurrents, Apple TV+ se démarque sur un point précis. En effet, le service propose uniquement dans son catalogue des productions originales et exclusives, en d'autres termes uniquement des films et séries estampillées Apple Original.

Si aujourd'hui, Apple TV+ est encore loin d'atteindre la popularité d'un Netflix avec ses 245 millions d'abonnés à travers le monde (5% de parts de marché seulement en mars 2023), la plateforme peut se targuer d'afficher de belles réussites critiques. Pour cause et à ce jour, les films, séries et documentaires Apple Original ont été gratifiés de 348 récompenses et plus de 1440 nominations aux Emmy Awards, aux Golden Globe et aux Oscar (CODA a remporté l'Oscar du meilleur film). Prix, catalogue de films et séries, appareils compatibles, vous trouverez dans ce dossier tout ce qu'il faut savoir sur Apple TV+, la plateforme de streaming de la marque à la pomme.

Apple TV+, combien ça coûte ?

Depuis ce 25 octobre 2023, Apple a discrètement augmenté les prix d'Apple TV+, mais aussi d'autres services comme Apple Arcade et Apple One. Désormais, l'abonnement mensuel à Apple TV+ est facturé à 9,99 € par mois, après une période d'essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux utilisateurs.

Pour ce prix, l'utilisateur a accès à l'intégralité du catalogue Apple TV+ (films, séries et documentaires), le tout en définition 4K. Notez par ailleurs en cas d'achat d'un appareil Apple (iMac, Mac, iPhone, Apple TV, iPad, iPod Touch, etc.), le constructeur vous gratifie de 3 mois gratuits.

Ensuite, précisons qu'Apple TV+ est également inclut dans Apple One. Cette formule regroupe jusqu'à 5 services Apple, parmi iCloud+, TV+, Music, Arcade et Fitness+. Qu'importe l'offre Apple One choisie (Individuel à 19,95 €/mois, Famille à 25,95 €/mois ou Premium à 35,95 €/mois), Apple TV+ est compris.

Enfin, l'abonnement Etudiant à Apple Music, proposée à 5,99 € par mois, permet de profiter également d'un accès gratuit à Apple TV+. Par extension, les utilisateurs les plus jeunes ont tout intérêt à se diriger vers cette option qui permet de profiter du service de streaming pour moins cher.

Films, séries, documentaires, on regarde quoi sur Apple TV+ ?

Comme dit plus haut, Apple TV+ marque sa différence avec les autres plateformes en proposant exclusivement sur son catalogue des productions originales Apple. En d'autres termes, les séries et films Apple sont introuvables ailleurs (hors piratage évidemment). Fatalement, la bibliothèque d'Apple TV+ est moins, bien moins fournie que celle d'un Netflix ou d'un Amazon Prime Video.

Consciente qu'elle ne pourrait pas rivaliser sur la quantité, la marque à la pomme a donc fait le choix de la qualité. Et il faut bien reconnaître que son catalogue abrite d'ores et déjà des dizaines de pépites à voir absolument et qui méritent à elles seules l'abonnement. Plutôt que de faire une liste exhaustive de tous les contenus disponibles (ce serait bien trop long et indigeste), vous trouverez ci-dessous les séries et films qui valent le coup d'oeil sur la plateforme.

Les meilleures séries Apple TV+

Severance

Attention chef d'oeuvre. Severance fait incontestablement partie de ces shows qui peuvent justifier l'abonnement à une plateforme, comme The Boys pour Amazon ou Stranger Things pour Netflix. Signée Ben Stiller, ce thriller d'anticipation risque bien de vous scotcher à votre siège grâce à son scénario et son ambiance machiavélique. Le principe ? Mark dirige une équipe d'employés de bureau dont les souvenirs ont été scindés chirurgicalement en fonction de leur vie professionnelle et de leur vie privée. L'irruption d'un mystérieux collègue en dehors du bureau enclenche une longue quête de vérité sur la nature de leur travail.

The Morning Show

Récompensée par un Emmy Awards, cette série dramatique brosse le portrait moderne, brutale et sans concession du monde des matinales américaines. A travers le quotidien de cette rédaction qui réveille chaque matin des millions d'Américains, The Morning Show nous permet de découvrir les Etats-Unis de l'intérieur, en collant à l'actualité la plus brûlante : l'affaire Weinstein et le mouvement #metoo, la pandémie de Covid-19, l'attaque du Capitole par les partisans de Donald Trump, l'incursion d'Elon Musk dans les médias, etc.

Invasion

Sous ses airs de série SF vue et revue sur une invasion extraterrestre, Invasion marque sa différence par son casting de haute volée et par une narration centrée sur plusieurs personnages tous très différents. Pour cause, on suit respectivement cette attaque alien sur la Terre à travers les yeux d'un soldat américain en Afghanistan, d'une astronome japonaise, d'une mère au foyer américaine et d'un collégien britannique.

Hijack

Idriss Elba est la star de cette mini-série haletante au principe redoutable. Pour cause, l'intégralité de l'intrigue se déroule dans un avion détourné par des terroristes armés et prêts à tout. Coincé à bord, Sam (Idriss Ilba) compte employer tous ses talents de négociateur pour sortir vivant de cet enfer et sauver la vie des autres passagers… Quitte à aider les assaillants dans leur mission ?

Ted Lasso

Avec The Morning Show, il s'agit sans aucun doute de l'un des plus grands succès d'Apple TV+ : Ted Lasso. Preuve en est avec 11 Emmy Awards remportés, dont celui de la meilleure Série comique en 2021 et 2022. L'excellent Jason Sudeikis y incarne un entraîneur de football américain qui est recruté pour s'occuper d'une équipe de foot britannique… L'intégration va se révéler très compliquée, mais qu'importe, Ted va compenser ses lacunes par son optimisme inébranlable.

Les meilleurs films Apple TV+

USS Greyhound : la bataille de l'Atlantique

Avis aux amateurs de films de guerre, ce long-métrage signé Aaron Schneider risque bien de vous accrocher. L'acteur oscarisé Tom Hanks y incarne le capitaine de marine Ernest Krause. Alors que la Seconde Guerre Mondiale bat son plein, cet officier inexpérimenté décroche une mission particulièrement difficile : assurer la protection d'une flotte internationale de 37 navires qui doit ravitailler les forces alliées en Angleterre. Cette traversée de l'Atlantique va virer rapidement au cauchemar à cause des terribles sous-marins allemands U-Boat.

Tetris

Tout le monde connaît Tetris, le fameux jeu vidéo qui consiste à faire des lignes complètes avec des briques de formes différentes. Mais connaissez-vous l'histoire complètement folle de sa création et surtout de sa diffusion dans le monde entier ? Le film Tetris est là pour ça. Taron Edgerton (Kingsman 1 et 2, Rocket Man) occupe le 1er rôle et interprète le développeur et promoteur de jeu vidéo Henk Rogers. Lorsque cet entrepreneur américain découvre l'existence de Tetris en URSS, il est persuadé de l'incroyable potentiel du jeu. Seulement, il était loin d'imaginer qu'il allait plonger dans une spirale de mensonges et de corruption derrière le Rideau de fer soviétique.

CODA

CODA est un autre incontournable d'Apple TV+. Récompensé de trois Oscars dont celui de Meilleur film, CODA raconte l'histoire de Ruby, une jeune fille et seule entendante d'une famille de sourds-muets. Lorsqu'elle se découvre une passion dévorante pour le chant, Ruby va devoir faire un choix cornélien entre ses rêves et sa famille. Pour ceux qui se le demandent, CODA est bien le remake américain de la famille Bélier qui a révélé la chanteuse Louane au grand public. Une fois n'est pas coutume, cette adaptation parvient à surpasser l'original, via une meilleure représentation des personnes malentendantes (notamment en attribuant le rôle des parents à des interprètes sourds).

Quelles sont les plateformes compatibles avec Apple TV+ ?

A l'image de Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+, Apple TV+ est disponible sur de nombreux appareils, de sorte à permettre au plus grand nombre de profiter du service. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des appareils compatibles avec la plateforme.

Pour regarder sur votre TV

Si vous souhaitez regarder Apple TV+ sur votre téléviseur, vous pourrez le faire sur les appareils suivants :

Apple TV 4K, HD et de 3e génération sous la dernière version de tvOS

Sur l'ensemble des Smart TV Samsung

Sur l'ensemble des Smart TV LG

Sur les Smart TV Sony lancées depuis 2018

Sur les Smart TV Panasonic

Sur les Smart TV HiSense Roku et Android TV

Sur les Smart TV VIDAA

Sur les lecteurs et Smart TV Roku

Via les sticks Fire TV Amazon

Via les écrans de TV sous Android TV et Google TV

Pour les joueurs, notez que Apple TV+ est également disponible sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5, ainsi que sur Xbox One, Xbox Series X et Series S. Enfin, de nombreux services de TV par satellite ou par câble, ainsi que des opérateurs proposent Apple TV+ sur leur box/récepteur. C'est notamment le cas de Free en France.

Pour regarder sur des appareils Apple

Sans surprise, Apple TV+ est évidemment disponible sur la quasi-totalité des appareils Apple, à condition d'avoir télécharger la dernière version d'iOS et d'iPadOS. Vous pouvez accéder au service sur :

iPhone

iPad

iPod Touch

Mac (sous macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11.0, macOS Monterey 12.0 ou ultérieur)

Pour regarder sur un navigateur web ou un appareil Android

Si vous êtes propriétaire d'un PC sous Windows (y compris les Surface Microsoft) ou un appareil sous Chrome OS, il est possible d'accéder à Apple TV+ via votre navigateur web (Chrome et Firefox uniquement dans les précisions d'Apple).

Sur Android, Google oblige, vous ne trouverez pas d'appli Apple TV+ sur le Google Play Store. En revanche, vous pourrez accéder au service via les navigateurs web précédemment cités. Si vous n'avez pas d'identifiant Apple, il faudra d'abord en créer un lors de votre inscription à la plateforme.