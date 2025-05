À peine sorti, l’iPad 2025 (A16) est déjà beaucoup moins cher

Lancé il y a seulement quelques semaines, le nouvel iPad 2025 équipé d'une puce A16 est déjà moins cher. Elle offre plus de puissance pour un prix plus agressif que celui de son prédécesseur.

L'iPad 2025 a fait ses débuts en mars 2025, un peu moins de 3 ans après l'iPad 10 qui n'avait rien perdu de popularité. Apple a décidé de le remettre au goût du jour en y intégrant une puce plus récente, et donc plus puissance, alors que le A14 du modèle de 2022 était vieillissant.

L'iPad 2025 intègre ainsi la puce A16 qui est 30% plus performante que celle que l'on retrouve dans l'iPad 10 classique. Les utilisateurs pourront ainsi profiter d'une meilleure fluidité, notamment pour l'exécution de tâches exigeantes en ressources.

Malgré cette mise à niveau bienvenue, Apple a décidé de baisser le prix de l'iPad A16. Tout en doublant le stockage de base, la marque à la pomme le propose à un tarif qui est quasiment 200 € inférieur à celui de son prédécesseur à sa sotie. Et en ce moment, vous pouvez l'acheter encore moins cher chez Rakuten.

iPad 2025 (A16) : son prix tombe sous la barre des 370 € + 38 € de cagnotte

Au lieu de 409,99 €, l'iPad A16 de 2025 est donc disponible dès 369,99 € sur Rakuten, ce qui est un prix très intéressant à la base. Et comme si cela ne suffisait pas, cet achat vous donne également droit à 37 € ou 38 € de cagnotte pour les membres du ClubR (l'inscription est gratuite et se fait en un clic). La cagnotte est à faire valoir sur vos prochains achats.

La tablette vous revient ainsi virtuellement à 332,99 € au lieu 409,99 €. Cela correspond à une réduction de près de 20%. Pour un iPad qui vient tout juste de sortir, c'est une très bonne affaire. Elle l'est d'autant plus que ce prix est même meilleur que celui de l'iPad 10 classique en ce moment.

Pourtant, le modèle de 2025 est plus puissant et offre plus de stockage. Pour le reste, les caractéristiques sont peu ou prou les mêmes.