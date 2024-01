Netflix va supprimer votre abonnement Essentiel même s’il est actif

La plateforme de streaming Netflix annonce son intention de supprimer ses abonnements Essentiel actifs. Les utilisateurs devront donc changer d'offre s'ils veulent continuer d'en profiter.

Si vous avez un abonnement à la plateforme de streaming Netflix depuis plusieurs années, vous avez connu les augmentations de prix successives, l'arrivée de l'offre avec publicités et la disparition de l'offre Essentiel. Pour rappel, il s'agissait de l'abonnement le moins cher sans publicité, à 10,99 € par mois en France. À ce prix, vous aviez droit à une qualité d'image de 720p maximum sur un seul appareil à la fois. Vous pouviez néanmoins profiter de l’intégralité du catalogue et télécharger vos films et séries pour les regarder sans connexion Internet.

Lors de sa disparition, l'idée était surtout d'empêcher les nouveaux arrivants ou les anciens qui revenaient de choisir l'offre en question. En revanche, si vous la possédiez déjà, rien ne changeait pour vous. Plus pour longtemps. Dans son rapport aux investisseurs, Netflix annonce qu'il va définitivement supprimer l'offre Essentiel des pays dans lesquels il existe l'offre Standard avec pub. Autrement dit, les abonnés Essentiel ne pourront bientôt plus accéder à la plateforme.

Vous avez un abonnement Netflix Essentiel ? Il va bientôt disparaître

Netflix indique ainsi que “l'offre avec publicités représente désormais 40 % de toutes les inscriptions Netflix sur nos marchés et nous envisageons de retirer notre offre Essentiel dans certains pays [où l'offre avec pubs existe, ndlr], en commençant par le Canada et le Royaume-Uni au deuxième trimestre […]”. Les autres pays suivront, dont la France.

On ne connaît pas de date précise, ni comment cela va se passer concrètement. Est-ce que les personnes concernées seront prévenues par mail ou par un message affiché directement dans Netflix ? Est-ce qu'ils auront droit à un geste commercial pour les inciter à changer d'offre ?

Car c'est bien la seule solution qui s'offrira bientôt, mis à part la résiliation. De 10,99 € par mois, il faudra passer à 5,99 €, mais avec des réclames, ou bien à 13,49 € pour la formule Standard. Dans ce dernier cas, cela représente une hausse de 30 € sur une année entière. Rappelons également que l'abonnement avec pubs est passé en 1080p en 2023, si la qualité d'image est un critère pour vous.