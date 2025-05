Le multitâche va devenir bien plus pratique sur Android, voici ce qui change

Une barre des tâches va faciliter le passage rapide d'une application à une autre sur Android. Elle devrait rendre le multitâche plus agréable et pratique.

Malgré les nombreux efforts de Google au fil des années, les smartphones Android sont encore loin de proposer une expérience multitâche des plus convaincantes. L'espace d'affichage limité sur ce type de format restreint les possibilités, mais il y a sans doute des manières plus aisées de passer d'une application à l'autre à la volée.

Les tablettes et les appareils pliants ont accès à une version optimisée d'Android pour les grands écrans. Celle-ci inclut depuis plusieurs générations maintenant une barre des tâches. Celle-ci est positionnée en bas de l'écran, peut être configurée pour s'afficher de manière permanente ou temporaire, et offre un accès rapide aux applications les plus utilisées, ainsi qu'au gestionnaire d'applications.

Une mini-barre des tâches pour les smartphones Android

Google travaille à l'intégration d'un tel élément sur la version principale d'Android. D'après les informations d'Android Authority, il est appelé “mini-barre des tâches” en interne. Pas de surprise, elle reprend dans les grandes lignes l'apparence et le fonctionnement de la barre des tâches pour pliants et tablettes, mais avec une taille réduite. Mais elle adopte tout de même une particularité. Un bouton y a été ajouté. Il sert à afficher un carrousel montrant les six applications les plus récemment ouvertes. Comme vous pouvez le constater dans la capture d'écran ci-dessous, des flèches permettent de naviguer à gauche et à droite pour naviguer au sein de ce carrousel.

La barre des tâches et le carrousel peuvent être utiles pour les utilisateurs qui veulent passer plus rapidement d'une app à l'autre, mais qui ne maitrisent pas bien la navigation par geste. Il n'est pas sûr que cette dernière soit moins efficace que ces nouveautés pour le multitâche, mais il faut une certaine dextérité pour s'en servir et véritablement gagner du temps avec.

La fonctionnalité paraît encore loin d'être achevée et nécessite encore du temps de développement. Il est probable qu'elle ne soit pas prête pour la sortie d'Android 16, du moins pour sa première version stable.