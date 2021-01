Disney+ : abonnez-vous avant le 23 février 2021 pour payer moins cher

Disney+ s'apprête à augmenter ses tarifs. Dès le 23 février 2021, l'abonnement mensuel coûtera deux euros supplémentaires en Europe. Pour payer le moins cher possible, on vous conseille de vous abonner avant cette date. On vous explique pourquoi c'est très avantageux.

Ce 23 février 2021, le prix de l'abonnement à Disney+ passera de 6,99 à 8,99€ par mois en Europe. Pour justifier cette hausse tarifaire, le groupe américain a annoncé l'arrivée de Star, une nouvelle section destinée à des films, des séries et des documentaires plus matures et adultes. Parmi les contenus teasés par Disney, on trouve la saga Alien, Die Hard, Kingsman, Terminator, Logan, le spin off dédié à Wolverine, Helstrom, Légion ou Modern Family. La section va s'ajouter aux 5 catégories qui constituent déjà le catalogue Disney+ : Disney, Marvel, Star Wars, Pixar et National Geographic.

“Il ne sera pas possible de s'abonner à Disney+ sans le service Star” met en garde Disney+ sur son site web. Dans un premier temps, ce nouveau tarif ne concernera que les nouveaux abonnés de Disney+. Si vous faites déjà partie des 86,6 millions de clients du service de SVOD, vous continuerez à ne payer que 6,99€ par mois jusqu'au 23 août 2021. “En Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada, les tarifs actuels pour les abonnés existants seront maintenus pendant 6 mois” souligne le géant américain. Une fois cette date révolue, l'augmentation des prix sera appliquée à tous les abonnés.

Comment économiser en s'abonnant à Disney+ dès maintenant ?

Pour réaliser des économies, on vous conseille donc de vous abonner à Disney+ avant la date butoir du 23 février 2021. Vous bénéficierez ainsi d'un tarif préférentiel pendant une période de 6 mois. Cette astuce permet d'économiser un total de 12€, soit près de deux mois d'abonnements.

Même son de cloche pour les personnes ayant investi dans un abonnement annuel. Jusqu'au 23 février 2021, il est encore possible de s'abonner pour une période de an pour la somme de 69,99 euros. Après cette date, le prix annuel grimpera jusqu'à 89,99 euros par an. Bon prince, Disney+ permet aux abonnés annuels de renouveler leur abonnement au prix de 69,99 euros jusqu’au 23 août 2021. Pour payer le moins cher possible, on vous conseillera donc d'opter pour un abonnement annuel à Disney+ dès que possible.