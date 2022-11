Netflix lance l’abonnement moins cher avec publicités, voici ce que vous devez savoir

Netflix lance ce jeudi 3 novembre 2022 sa nouvelle formule low-cost avec publicités. Disponible en France dès 17h, elle sera facturée 5,99 € par mois. Qualité d'image, durée d'engagement, catalogue, fonctionnalités disponibles, on fait le point sur le dernier abonnement de la plateforme.

En début d'année 2022, Netflix est vécu une période difficile. En effet, le service de streaming a annoncé avoir perdu pas moins de 200 000 abonnés sur le premier trimestre 2022, une première dans l'histoire de la plateforme. Pour remédier à la situation et éviter que cette exode ne s'intensifie, le leader mondial du streaming a décidé de prendre plusieurs mesures.

Parmi elles, le lancement d'une toute nouvelle formule, moins chère mais proposant des publicités. Ce 14 octobre 2022, Netflix a confirmé la chose : son abonnement baptisé Essentiel avec pub sera disponible dès le 3 novembre. Ce jeudi est donc le grand jour pour la plateforme. Cette offre sera accessible dans les 12 pays concernés (dont la France) à 17h. Avant le top départ, faisons le point ensemble sur le prix, la qualité d'image ou encore les fonctionnalités offertes par cette formule low-cost.

Netflix Essentiel avec pub, tout ce qu'il faut savoir

Tout d'abord, l'offre Essentiel avec pub sera donc affichée au prix de 5,99 € par mois, et ce sans engagement. Il s'agit de fait de la formule la moins chère disponible sur Netflix. Bien entendu, il faudra en contrepartie supporter entre 15 et 30 secondes de publicités avant et durant le visionnage de vos contenus. Au total, Netflix annoncera que les utilisateurs devront regarder entre 4 à 5 minutes de publicités par heure visionnée.

Mais sans plus attendre, résumons ici les principales caractéristiques de cette offre :

Prix de 5,99 € par mois sans engagement

Entre 4 et 5 minutes de publicités par heure visionnée

Pas de publicités sur les contenus originaux et ceux destinés aux enfants

Qualité d'image limitée à du 720p (HD)

Impossibilité de télécharger vos films et séries pour un visionnage hors-ligne

Les jeux mobiles de Netflix Gaming restent accessibles sans limitation et sans pubs

Autre point important, Netflix a annoncé précédemment que certains films et séries pourraient être absents du catalogue de cette offre, pour des questions de droits notamment. Or, le Wall Street Journal a révélé ce mercredi que le catalogue de la nouvelle offre de Netflix était loin d'être complet. En effet, il manque à l'appel plusieurs séries cultes comme Breaking Bad, The Crown, Murder ou encore Grey's Anatomy. La raison ? L'absence d'accord entre Netflix et cinq acteurs majeurs de l'industrie du 7e art.