Cette nouvelle arnaque permet de détourner votre salaire sans que vous vous en rendiez compte

Une escroquerie discrète cible désormais les salariés à la place des entreprises. Il suffit d’un simple message pour détourner une paie entière.

Les tentatives de fraude sont de plus en plus variées. Smishing, faux conseillers bancaires, phishing ou arnaques au colis : les escrocs exploitent chaque faille numérique ou administrative. Certaines techniques anciennes réapparaissent dans des versions plus ciblées. Et parfois, il suffit d’un simple e-mail bien rédigé pour piéger une entreprise ou détourner de l’argent. Les employés comme les employeurs peuvent être visés, souvent sans même s’en rendre compte.

Un premier cas d’arnaque au “vol de salaire” a été signalé récemment en France. Elle repose sur le même principe que la fraude au changement de RIB, habituellement utilisée pour piéger des entreprises lors de paiements à des fournisseurs. Cette fois, l’escroc cible directement un salarié. Il contacte l’employeur et demande, en se faisant passer pour la victime, à modifier les coordonnées bancaires du compte sur lequel verser la paie. Le message peut être très convaincant, surtout si l’arnaqueur dispose d’informations personnelles glanées en ligne.

L’escroc usurpe l’identité d’un salarié pour faire verser son salaire sur un autre compte

Le pirate peut récupérer des données par piratage, réseaux sociaux ou fuites d’informations. Il adresse ensuite un mail au service RH en simulant une demande urgente de changement de compte. Si aucun contrôle n’est fait, le salaire part vers un compte tiers, souvent à l’étranger. Le salarié, lui, découvre trop tard l’absence de versement. Une escroquerie similaire avait déjà été constatée fin 2024, notamment dans un contexte de télétravail, où les échanges numériques rendent ce type de fraude plus facile à exécuter.

Pour s’en prémunir, les entreprises doivent mettre en place un protocole strict : toute demande de changement bancaire doit faire l’objet d’un appel direct ou d’un échange sécurisé avec l’employé. Il est également recommandé de former les équipes administratives à détecter ce type de fraude. Côté salarié, limiter la diffusion d’informations personnelles et vérifier régulièrement ses relevés bancaires reste essentiel. En cas de doute ou d’anomalie, il faut contacter immédiatement l’entreprise et sa banque, afin de bloquer ou contester l’opération avant qu’il ne soit trop tard.