Amazon Prime augmente de 20 euros le prix de l’abonnement en France

L’abonnement Amazon Prime va augmenter dès septembre prochain. Le tarif mensuel grimpera de 5,99 euros à 6,99 euros tandis qu’il faudra payer 69,90 euros à l’année au lieu de 49 euros actuellement. Une hausse justifiée par les services de plus en plus étoffés de Prime.

On s’y attendait, c’est désormais officiel : Amazon Prime va augmenter ses tarifs en France. Dès le 15 septembre prochain, l’abonnement coûtera un peu plus cher. Cela concerne les utilisateurs français, mais aussi ceux dans toute l’Europe.

C’est via un mail qu’Amazon a annoncé cette hausse de tarif. Il a été envoyé cette nuit à tous les abonnés. Attention, il s’est peut-être logé dans la section « promotion » si vous utilisez Gmail.

Une hausse de tarifs justifiée par Amazon

Voici les nouveaux tarifs de l’abonnement Amazon Prime :

6,99 euros par mois contre 5,99 euros par mois auparavant

69,90 euros par an contre 49 euros par an

Après un rapide calcul, il est clair qu’Amazon cherche à vous faire payer à l’année (l’abonnement mensuel coutant plus de 80 euros par an au total). Une manière de garder plus longtemps les clients. On note la hausse annuelle de 20 euros. Un sacré bond.

Voici les tarifs du forfait étudiant :

3,49 euros par mois contre 2,99 euros par mois

34,96 euros par an contre 24 euros par an

Cette hausse de tarif est justifiée par Amazon par les services de plus en plus diversifiés du catalogue. Pour rappel, Amazon Prime inclus aussi bien des avantages à la commande sur le site qu’un accès au catalogue de films et de séries :

Nous concentrons nos efforts à constamment améliorer le programme Prime. Depuis que nous avons lancé Prime en France, nous avons élargi la sélection de produits éligibles à la livraison rapide et illimitée Prime ; ajouté et étendu la livraison rapide de courses alimentaires ; et ajouté plus de divertissements digitaux de qualité, y compris des séries TV et films sur Prime Video, la musique avec Amazon Music Prime, les jeux avec Prime Gaming et les livres avec Prime Reading. Prime Video, en particulier, a augmenté le nombre de séries et de films Amazon Original et a ajouté l'accès à la diffusion du tournoi de Roland-Garros.

Un argument recevable, certes, mais difficile à avaler, Amazon n’étant pas réellement dans le besoin. Prime n’est pas le seul abonnement à avoir augmenté ces derniers temps. Le tarif de Netflix grimpe régulièrement et en 2021, c’est Disney Plus qui avait augmenté ses prix de quelques euros.