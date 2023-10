Netflix : nouvelles hausses de prix en France, l’abonnement le plus cher passe à 20 euros par mois

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Netflix en France, puisque le géant du streaming vient d’annoncer une hausse des tarifs, qui atteignent désormais les 20 euros pour l’abonnement Premium.

En 2021, Netflix avait drastiquement augmenté les tarifs de tous ses abonnements en France, et le géant américain vient finalement de récidiver en cette fin d’année. L’abonnement Premium, qui vous permet de regarder vos séries sur 4 écrans en simultané en 4K Dolby Atmos et HDR, était déjà proposé à pas moins de 17,99 euros jusqu’à présent, celui-ci va désormais être beaucoup plus cher.

Netflix a annoncé augmenter le tarif de la formule à 19,99 euros par mois, soit 2 euros supplémentaires. Si cela peut paraître peu, il s’agit tout de même d’une augmentation de 24 euros par an. Malheureusement, d’autres abonnements moins chers sont eux aussi concernés par les hausses de prix.

Lire également – Netflix : des milliers d’utilisateurs continuent toujours de partager leur compte

Netflix augmente de nouveau ses tarifs en France

L’abonnement Premium n’est pas le seul à voir son prix augmenter, puisque l’abonnement « Essentiel » est lui aussi victime d’une hausse significative. Alors qu’il était jusqu’à présent proposé à 8,99 euros par mois, vous devrez désormais payer 10,99 euros par mois, soit une hausse similaire de 2 euros par mois.

Il s’agit de la plus forte hausse enregistrée ces dernières années sur cette formule, puisqu’en 2021, Netflix n’avait augmenté son prix « que » d’un euro. D’ailleurs, certains pays ont commencé à supprimer cet abonnement « Essentiel », mais compte tenu de l’augmentation de son prix en France, sa disparition chez nous ne semble pas encore être à l’ordre du jour.

« Au fur et à mesure que nous apportons plus de valeur à nos membres, nous leur demandons parfois de payer un peu plus », écrit Netflix dans sa lettre aux actionnaires. « Notre prix de départ est extrêmement compétitif par rapport aux autres diffuseurs et, à 6,99 dollars par mois aux États-Unis, par exemple, il est bien inférieur au prix moyen d'un billet de cinéma », se défend le géant.

Étrangement, la formule Standard proposée à 13,99 euros par mois n’a pas subi d’augmentation. Le nouvel abonnement avec publicités, à 5,99 euros par mois, a lui aussi été épargné par ces nouvelles hausses.