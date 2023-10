Trois ans après la sortie du Meta Quest 2 (anciennement Oculus Quest 2), le casque de réalité virtuelle, devenu casque de réalité mixte, revient avec son lot de nouveautés. Découvrez où acheter le Meta Quest 3 au meilleur prix.

Meta Quest 3 pas cher : où acheter le casque de réalité mixte au meilleur prix ?

Sorti le 10 octobre 2023, le tout nouveau Meta Quest 3 est un casque de réalité mixte. Contrairement au précédent modèle qui n’était qu’un casque de réalité virtuelle classique, vous pourrez ici visualiser votre environnement tout en portant le casque, grâce à la présence d’un capteur de profondeur et de deux caméras couleur à l’avant du casque. Disponible à partir de 549,99 € dans sa version de 128 Go, voici où vous pourrez l’acheter au meilleur prix :

Quelle est la fiche technique du Meta Quest 3 ?

Le Meta Quest 3 a connu des modifications significatives. Il est doté d’un processeur XR2 Gen 2 de Qualcomm et de 8 Go de RAM, d’écrans LCD qui affichent une résolution de 2 064 x 2 208 pixels par œil et d’un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Plus puissant que son prédécesseur, la grande nouveauté du Meta Quest 3 est la réalité mixte. Il est équipé de caméras externes pour le Passthrough de couleur et d’un capteur de profondeur. Le suivi des mains est amélioré et le casque reconnait sans problème les mouvements de chaque doigt.

Le casque dispose également d’un design modifié pour être plus compact. Vous gagnez ainsi en confort sans perdre en qualité. Vous pourrez d’ailleurs profiter d’un large champs de vision de 110 degrés à l’horizontale et de 96 degrés à la verticale. Grâce à l’ajout d’une molette, vous avez la possibilité d’ajuster la position des lentilles pour mieux correspondre à votre visage et à la position de vos yeux.

Le Meta Quest 3 est disponible en deux versions, 128 et 512 Go. Il est compatible avec le Xbox Game Cloud et le catalogue du Quest Store qui comprend plus de 500 jeux que Meta prévoit d’étoffer rapidement avec 100 nouveaux titres dans les mois à venir.

