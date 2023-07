Les caméras de surveillance intérieure sont de plus en plus intelligentes et intègrent des fonctionnalités qui améliorent la sécurité de votre habitation. Mais toutes ne se valent pas en termes de qualité, de coût et de facilité d’installation. Selon vos critères, vous trouverez ce qu’il vous faut dans notre guide d’achat.

Surveillance à distance, détection de mouvements, interphone, alarme… les meilleures caméras de surveillance intérieure représentent à elles seules un solide système de sécurité. Elles sont dissuasives pour les cambrioleurs et peuvent vous fournir de précieuses informations sur ce qui se passe chez vous quand vous êtes au travail ou en vacances.

Nous avons passé en revue plusieurs caméras disponibles sur le marché et vous proposons ici notre sélection des meilleurs modèles du moment. Et si vous recherchez un modèle externe, vous pouvez consulter notre guide d’achat des caméras de surveillance extérieure.

Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K

Le Xiaomi Mi 360 2K est une caméra de surveillance efficace et pas chère qui offre un excellent rapport qualité prix. Elle dispose d'un atout de taille : la possibilité de stocker les enregistrements vidéo dans le Cloud sans souscrire à un abonnement payant. Vous avez en plus la possibilité d'ajouter une carte microSD pour un stockage local en continu.

La Mi Home 360 est une caméra d’intérieur discrète qui peut se poser sur n'importe quelle surface plane (par exemple un meuble) ou se fixer au mur ou au plafond grâce au support fourni. Contrairement au modèle de première génération, elle filme en 2K, ce qui permet d'avoir des images plus détaillées.

La vision nocturne infrarouge vous permet de voir dans le noir total sur une bonne distance. Cette caméra dispose aussi d’un détecteur de mouvement efficace et d'une fonction d’audio bidirectionnel pour entendre et parler aux personnes qui se trouvent autour de la caméra. La Mi Home 360 n'a pas de sirène d'alarme, mais envoie des alertes en temps réel sur votre smartphone en cas d'événement suspect.

L'autre atout de cette caméra est qu'elle est montée sur un axe rotatif et peut donc tourner à 360° pour couvrir toute une pièce. Elle est compatible Alexa et Google Assistant. Enfin, la Xiaomi Mi 360 2K ne prend pas de pile et fonctionne donc uniquement sur secteur.

Les + Les - Stockage Cloud gratuit et possibilité d'ajouter une carte microSD Pas de suivi automatique de la cible Images de bonne qualité Stockage obligatoire dans le Cloud même si c'est gratuit Angle de vision à 360° (axe rotatif) Fonctionne uniquement sur secteur (pas de batterie) Détecteur de mouvements

Caméra de surveillance TP-Link Tapo C210

C’est une version améliorée de la Tapo C200, une caméra d’intérieur pas chère signée TP-Link qui est une marque connue pour ses modems et routeurs. La Tapo C210 est facile à installer et offre une vision à 360° (balayage horizontal). Ses fonctionnalités sont complètes : surveillance à distance, vision nocturne, détection de mouvements avec suivi automatique de la cible, alarme et effets de lumière dissuasifs, audio bidirectionnel ou encore la possibilité d’envoyer des notifications en temps réel sur votre smartphone en cas d’événement suspect.

Cette caméra de surveillance permet aussi de configurer la détection intelligente de personnes pour éviter les fausses alertes et ainsi filtrer – par exemple – les mouvements des animaux de compagnie. La Tapo C210 est compatible avec Alexa et Google Assistant. La caméra peut-être branchée sur secteur, mais elle fonctionne également sur batterie.

Enfin, vous n’avez pas besoin d’un abonnement pour profiter de toutes ses fonctionnalités. Pour la sauvegarde des vidéos en local, la caméra dispose d’un port pouvant accueillir une carte microSD. Mais TP-Link propose une option payante à partir de 2,58 € par mois pour ceux qui souhaitent enregistrer les clips dans le Cloud avec un accès à l’historique sur 30 jours.

Les + Les - Images de bonne qualité Stockage Cloud payant, à partir de 2,58 € par mois (formule annuelle) Angle de vision à 360° (axe rotatif) Suivi automatique de la cible en mouvement Possibilité de stocker localement sur carte microSD Sirène d'alarme + effets de lumière dissuasifs Fonctionnement sur secteur et sur batterie

Google Nest Cam

La Nest Cam de Google est une caméra de surveillance dont les fonctionnalités reposent sur l'intelligence artificielle. Elle se distingue notamment par la reconnaissance des visages de jour comme de nuit. Elle est ainsi capable de faire la différence entre les personnes connues et inconnues qui passent devant le champ de la caméra sur plusieurs mètres. Vous recevez ainsi une notification lorsqu'un visage est reconnu comme étranger.

La caméra est aussi capable de faire la différence entre les humains, les animaux de compagnie et les voitures avec une grande efficacité. La Nest Cam est préposée en deux versions : une sans batterie (intérieur uniquement) et une autre avec batterie (intérieur et extérieur). Si vous comptez l'utiliser uniquement en intérieur, vous pouvez vous contenter de la version filaire qui est à 99,99 €.

La version avec batterie coûte 100 € de plus, soit 199,99 €. Elle est étanche (certifiée IP54) et est donc résistante aux intempéries. Sa batterie rechargeable a une autonomie allant jusqu'à 3 mois.

La Google Nest Cam n'est pas compatible avec les cartes SD ou clé USB. Vous pouvez toutefois enregistrer les vidéos gratuitement dans le Cloud, mais l'historique ne dépasse pas les 3 heures. Pour passer à 30 jours d'historique, il faut souscrire à l'abonnement Nest Aware à partir de 4,16 euros par mois. La formule Nest Aware Plus permet de passer à 60 jours d'historique dès 8,33 euros par mois.

La Nest Cam embarque aussi une mémoire interne qui lui permet de stocker jusqu'à une heure de séquences vidéo en cas de panne d'Internet ou de coupure de courant (modèle avec batterie).

Cette caméra de surveillance intérieure filme par ailleurs en 1080p avec un champ de vision horizontal de 110° et de 130° en diagonale. Elle offre la détection de mouvement, mais ne dispose pas d'une sirène d'alarme. Enfin, son installation est facile. Vous pouvez la fixer magnétiquement sur un support qui peut être installé sur un mur, un plafond ou être posé sur un meuble. Un autre support est vendu séparément à 35 €. Il est utile pour une utilisation en intérieur et permet d'orienter parfaitement la caméra sur l'axe vertical, chose que ne permet pas le support standard.

Les + Les - La qualité des images Stockage Cloud payant pour dépasser les 3h d'historique Reconnaissance de visages Pas de sirène d'alarme Reconnaissance d'animaux très efficace Stockage Cloud gratuit (3h d'historique seulement) Fonctionnement sur secteur et sur batterie (modèle avec batterie)

Ezviz C6N 4mp

Cette caméra de surveillance intérieure filme en 2K et offre une couverture à 360°grâce à son moteur rotatif contrôlable à souhait. La détection de mouvements active aussi le suivi automatique de la cible qui fait tourner la caméra autour de son axe. L'Ezviz CN6 4mp dispose de la vision nocturne et est aussi capable de reconnaître les animaux domestiques pour éviter les fausses alertes.

Vous recevez des notifications en cas de mouvements suspects, avec enregistrement automatique des séquences. Cette caméra de surveillance dispose également d’une fonctionnalité d’audio bidirectionnel et est compatible avec Alexa, Google Assistant et HomeKit (Siri).

Les enregistrements peuvent se faire localement sur une carte microSD ou dans le Cloud avec un abonnement EZVIZ CloudPlay dès 4,16 € par mois. Cette caméra de surveillance intérieure n’a pas de batterie. Il faut donc la brancher sur secteur.

Les + Les - La qualité des images Stockage Cloud payant dès 4,16 euros par mois(formule annuelle) Détection de mouvements et suivi automatique de la cible Reconnaissance d'animaux Angle de vision sur 360° (axe rotatif) Stockage en local sur cartre microSD

Arlo Pro 4

La quatrième génération de la caméra de surveillance Arlo Pro a introduit une nouveauté importante : la possibilité de se connecter directement à votre réseau WiFi sans pont de connexion. Avec les versions précédentes, il fallait nécessairement passer par une station d’accueil vendue séparément. Cette caméra peut être installée à l’extérieur, mais s’utilise également comme caméra d’intérieur. Vous pouvez la fixer au mur ou au plafond, voire la poser simplement sur un meuble.

L’Arlo Pro 4 dispose d’un capteur ultra grand-angle de 4 MP avec un angle de vision de 160° pour ne rien rater. C’est une caméra 2K compatible HDR et qui permet de zoomer jusqu’à 12 fois. Elle est par ailleurs équipée d’une batterie rechargeable qui offre jusqu’à 6 mois d’autonomie. Pour la recharger, il suffit de brancher le câble magnétique fourni avec la caméra.

L’Arlo Pro 4 est une caméra de surveillance intérieure complète. Ses autres fonctionnalités sont : enregistrement vidéo 2K HDR, vision nocturne, alarme et projecteur à vocation dissuasive, audio bidirectionnel pour écouteur ce qui se passer autour de la caméra et communiquer éventuellement. La détection de mouvements suspects active systématiquement l'envoi d'alertes sur votre smartphone.

La plupart des fonctionnalités connectées sont accessibles sur abonnement, à partir de 3,99 € par mois. C’est le cas de l’enregistrement des vidéos dans le Cloud avec une conservation sur 30 jours. L’abonnement permet aussi d’accéder aux notifications à distance, à la reconnaissance des humains et animaux, etc.

Notez qu’il est également possible d’enregistrer les vidéos localement, mais il faut pour cela acheter la station d’accueil Arlo SmartHub qui dispose d’un port USB. Elle offre également une compatibilité HomeKit, Alexa et Google Assistant à la caméra. La station coûte 200 €, en plus du prix de la caméra qui est de 250 €.

Les + Les - La qualité des images Son prix élevé Plus besoin de station d'accueil pour se connecter au WiFi Obligation d'acheter la station d'accueil pour le stockage local Application avec de nombreuses possibilités Stockage Cloud payant dès 3,99 euros par mois Intègre une alarme + projecteur Utilisable utilisable en intérieur comme à l'extérieur

Caméra de surveillance intérieure Blink Indoor

Blink est une marque d’Amazon spécialisée dans la domotique et notamment dans les équipements de sécurité pour la maison. Sa caméra de surveillance intérieure Blink Indoor est discrète et facile à configurer. Pour se connecter au WiFi, elle nécessite la station Blink Sync Module 2 qui est fournie à l’achat.

Vous en aurez également besoin pour le stockage local de vos enregistrements. La station dispose en effet d’un port USB pour insérer une clé (à acheter séparément) ou un disque dur externe. Avec un seul pont Sync Module, vous pouvez connecter jusqu’à 10 caméras de sécurité ainsi que d’autres équipements Blink dont les sonnettes Doorbel.

La Blink Indoor peut être posée sur un meuble ou se fixer au mur grâce à un support fourni à l’achat. Ses deux piles AA rechargeables sont également fournies et elles offrent une autonomie allant jusqu’à deux ans. La caméra intègre un détecteur de mouvements avec notification en temps réel sur votre smartphone, elle dispose de l’audio bidirectionnel, de la vision nocturne, mais pas d’une sirène d’alarme.

Enfin, pour le stockage dans le Cloud, il faut un abonnement Blink qui est disponible à partir de 2,5 euros par mois.

Les + Les - La qualité des images Stockage Cloud payant dès 2,5 euros par mois (formule annuelle) Instalation simplet et rapide La connexion WiFi passe par un pont (quoique fourni à l'achat) Possibilité d'enregistrement sur disque dur Pas de sirène Pont de connexion fourni dans la boîte Fonctionne sur batterie avec une bonne autonomie

(utilisation peu intensive)

1080p, 2K ou 4K : quelle définition pour votre caméra de surveillance intérieure ?

La plupart des caméras de surveillance récentes ont une définition d'au moins 1080p et c'est le minimum que nous recommandons. Les modèles 2K offrent plus de marge en produisant des images d'au moins 2000 pixels de large. Cette définition vous permet d'agrandir davantage les images tout en conservant un niveau de détail acceptable.

Les caméras de sécurité 2K ne coûtent plus grand-chose en ce moment. Des modèles 4K sont également disponibles sur le marché, mais ils ne sont pas vraiment indispensables pour le grand public. D'autant plus que la quantité de stockage nécessaire pour sauvegarder les vidéos en dépend. Plus la définition est grande, plus les vidéos sont volumineuses.

Caméra de surveillance intérieure : quelles sont les fonctionnalités importantes ?

En dehors de la qualité d'image, les caméras de surveillance connectées offrent de plus en plus de fonctionnalités pratiques comparativement à la bonne vieille et simple caméra IP. La plupart des caméras actuelles disposent d'un détecteur de mouvement avec suivi automatique de la cible pour certains modèles. Vous recevez également des notifications en temps réel sur votre smartphone et les séquences importantes sont automatiquement sauvegardées pour un visionnage ultérieur.

Grâce à l'audio bidirectionnel, vous pouvez écouter tout ce qui se passe autour de la caméra et même engager la conversation à distance avec les personnes se trouvent dans le périmètre. Les caméras les plus intelligentes sont également capables de faire la différence entre les humains et les animaux domestiques, ce qui permet d'éviter les fausses alertes. Certains modèles proposent aussi la reconnaissance des visages et peuvent donc différencier les personnes familières des inconnus. C'est notamment le cas de la Nest Cam de Google.

La vision nocturne infrarouge est devenue standard pour les caméras les plus récentes. De plus en plus de modèles intègrent également une sirène et peuvent donc servir d'alarme.

Sauvegarde dans le Cloud ou en local ?

Toutes les caméras de surveillance offrent des possibilités de sauvegarde. Les constructeurs offrent le choix entre deux options : la sauvegarde locale sur un support de stockage (clé USB, carte SD ou disque dur) ou dans le Cloud. La seconde option nécessite généralement un abonnement mensuel ou annuel dont le prix varie d'une marque à une autre. Il faut compter entre 2 € et 10 € par mois.

Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. La sauvegarde locale vous évite de souscrire à un abonnement. Il vous faudra simplement acheter une carte microSD ou une clé USB. Mais l'inconvénient ici est qu'en cas de vol de la caméra, vous perdez l'accès aux données enregistrées.

C'est en cela que le stockage dans le Cloud trouve toute son importance, car même en cas de vol du support de stockage, voire de la caméra, les données enregistrées restent en sécurité sur des serveurs. Mais l'inconvénient de cette méthode est qu'elle est payante sauf avec la Xiaomi Mi 360 ou la Google Nest Cam (3h d'historique seulement). Cette méthode peut aussi soulever des craintes en matière de vie privée.