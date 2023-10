DJI mini 4 Pro au meilleur prix : où acheter le drone moins cher ?

DJI vient de sortir son nouveau drone de moins de 250 gramme le plus performant. Le DJI mini 4 Pro affiche ainsi de belles caractéristiques tant au niveau des photos que des vidéos. Découvrez où l’acheter au meilleur prix.

Où acheter le drone DJI mini 4 Pro au meilleur prix ?

DJI mini 4 Pro (DJI RC N2) 799€ Voir 799€ Voir 799€ Voir 799€ Voir 799€ Voir 806.99€ Voir Plus d'offres DJI mini 4 Pro (DJI RC 2) 999€ Voir 999€ Voir 999€ Voir 999€ Voir 999€ Voir 999€ Voir Plus d'offres DJI mini 4 Pro Fly More Combo 1129€ Voir 1129€ Voir 1129€ Voir 1129€ Voir 1129€ Voir 1179€ Voir Plus d'offres

Le DJI Mini 4 Pro est le digne successeur du Mini 3 Pro, sorti plus d’un an plus tôt. Comme ses prédécesseurs de la gamme Mini, ce nouveau modèle affiche moins de 250 grammes sur la balance (249 grammes très exactement). Grâce à ce poids plume qui le place dans la classe C0, vous pouvez le piloter sans formation spécifique et même survoler des personnes.

Il existe en 3 versions :

la version de base vendue au prix de 799€, le DJI Mini 4 Pro, qui est fourni avec une radiocommande DJI RC-N2. Vous devez utiliser votre smartphone pour vérifier le flux en direct.

Vous devez pour vérifier le flux en direct. la version du dessus affichée à 999 € est le DJI Mini 4 Pro qui est fourni avec la DJI RC 2 . Contrairement au DJI RC-N2, celle-ci est dotée d’un écran de 5,5 pouces (1080 p, 700 nits) . Vous pouvez donc vérifier vos prises de vue directement depuis votre radiocommande.

. Contrairement au DJI RC-N2, celle-ci est dotée d’un . Vous pouvez donc vérifier vos prises de vue directement depuis votre radiocommande. la version DJI Mini 4 Pro Fly More Combo, en vente à 1129 € est la plus complète. On retrouve entre autres 3 batteries, 3 paires d’hélices de rechange, une station de recharge bidirectionnelle et un sac de transport à bandoulière.

Le DJI Mini 4 Pro enregistre des vidéos verticales et horizontales en HDR 4K/60 ips et 4K/100 ips (pour les ralentis). Les photos RAW bénéficient d’une belle résolution de 48 Mpx (8064 x 6048 pixels). Les couleurs sont riches, naturelles et lumineuses. Grâce à la fonction ActiveTrack 360°, vous pouvez personnaliser des trajectoires et profiter du suivi intelligent. La transmission radio vous permet de visualiser des vidéos FHD (1080p) jusqu’à une distance de 20 km en temps réel sans décalage.

La détection d’obstacles omnidirectionnelle vous permet de réaliser vos prises de vue de façon plus précise et sécurisée. Les obstacles sont automatiquement contournés. La batterie vous offre un temps de vol maximum de 34 min.

Quelle est la réglementation pour les drones de moins de 250 grammes ?

Même si le drone fait moins de 250 grammes, il y a des règles à suivre. Pour les loisirs (sous catégorie A1), aucune formation pratique n’est obligatoire même si elle est recommandée et le drone n’a pas besoin d’être enregistré. Mais les pilotes (même les particuliers) doivent néanmoins s’inscrire sur Alpha Tango en tant qu’exploitant. Le numéro qui vous sera alors assigné devra être étiqueté sur le drone.

Par ailleurs, pour piloter un drone, il faut avoir au minimum 14 ans ou être accompagné d’une personne de plus de 16 ans qui a passé la formation. Enfin, avoir une assurance n’est pas obligatoire même si elle est fortement conseillée. La limite de hauteur est de 120 mètres et le vol dois toujours être effectué à vue et de jour. N’hésitez pas à regarder les zones avec une réglementation plus spécifique sur le site de Geoportail.