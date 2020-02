Meilleure dashcam voiture : quelle caméra choisir en 2020 ?

Quelles sont les meilleures dashcams que vous pouvez acheter 2020 ? Face à la kyrielle de modèles disponibles sur le marché, difficile de faire un choix surtout si vous ignorez quels critères sont importants pour sélectionner le modèle qui correspond le plus à vos besoins. Voici notre guide d’achat pour choisir la meilleure caméra embarquée pour votre voiture.





Les dashcams ont connu une hausse de popularité ces dernières années et la tendance se poursuit à mesure que la technologie évolue et que les automobilistes prennent conscience de la protection qu’elles en cas d’accident ou d’accrochage sur la route. Les assureurs commencent aussi à en faire une option dans leurs contrats afin d’offrir une prime réduite à leurs clients.

Si la fonction de base d’une dashcam reste d’enregistrer tout ce qui se passe sur la route, les modèles disponibles sur le marché offrent un éventail de fonctionnalités, ce qui rend le choix encore moins aisé pour les acheteurs. Quelle dashcam correspond le mieux à vos attentes en termes d’option et de prix ? Voici notre sélection des meilleurs modèles disponibles en 2020 et tout ce que vous devez savoir pour tirer le meilleur parti de votre dashcam.

Garmin Dashcam 56

La Garmin 56 est une dashcam discrète par sa forme qui offre une rare richesse de fonctionnalités. Elle enregistre des images en définition QHD (2560 × 1440 px), ce qui est confortable pour des vidéos claires avec un niveau de détails satisfaisant. Son champ de vision est de 140° et elle propose une fonctionnalité « Clarity HDR » qui améliore la netteté des images dans les environnements faiblement éclairés. La caméra embarquée Garmin 56 est équipée d’une fonction GPS avec possibilité d’alerte sur les zones de danger par un signal sonore et visuel.

Grâce au capteur G-Sensor intégré, la dashcam détecte automatiquement les chocs et sécurise la séquence vidéo en cas d’incidents avec les autres informations importantes : date, heure et localisation du lieu de l’accident. La caméra se connecte en Bluetooth ou WiFi à votre smartphone et est accompagnée d’une application Garmin Drive pour tout gérer. Enfin, une fonction de commande vocale permet de démarrer ou arrêter l’enregistrement ou prendre une photo. La caméra est disponible à partir de 169 € et est livrée avec un système de fixation sur le pare-brise.

Nextbase 522GW

Nextbase est un nom fortement associé aux dashcam et le modèle 522GW ne trahit pas la réputation de la marque. La caméra est capable d’enregistrer des images en définition QHD [email protected] fps ou Full HD [email protected] fps. Son angle de vision est de 140°, de quoi garantir des vidéos de qualité et sans distorsion. La dashcam dispose d’un écran tactile de 3″ et se connecte également en WiFi ou Bluetooth à votre smartphone pour toute opération, allant d’une copie de données aux réglages de la caméra.

Elle dispose par ailleurs d’un GPS et d’un accéléromètre intégrés, deux atouts majeurs pour associer des lieux aux incidents sur la route ou sauvegarder systématiquement les vidéos en cas de détection de choc. Cette dashcam est également compatible Alexa. Elle est disponible sur Amazon au prix de 166 €.

Toguard Ce20

C’est l’une des meilleures dashcams en termes de rapport qualité-prix. Elle embarque toutes les fonctionnalités utiles que pourriez rechercher pour un prix s’élevant à seulement 70 €. Il s’agit d’une dashcam avec un capteur SONY IMX323 Full HD. Ce dernier offre un angle de vision maximal de 170° qu’il est possible de régler à votre convenance. La caméra embarque un module GPS, un accéléromètre pour la détection des chocs et dispose en plus d’un mode parking.

Si un véhicule vient vous percuter pendant votre stationnement ou qu’un voleur effectue des actions qui activent l’accéléromètre, la caméra sort automatiquement du mode veille et enregistre une séquence avant de verrouiller la vidéo. Grâce à la connectivité WiFi, vous pouvez appairer la dashcam avec votre smartphone, avec différentes possibilités de contrôle.

Xiaomi 70mai

À l’image de ce que fait Xiaomi sur le marché des smartphones, la marque propose une dashcam pas chère pour ceux qui souhaitent investir dans ce type d’appareil pour quelques dizaines d’euros. Le 70MAI est en effet proposé à seulement 39,99 €. Pour ceux prix, vous bénéficiez d’une dashcam avec un capteur SONY IMX323 capable d’enregistrer des vidéos Full HD avec angle de vision de 130°, ce qui est suffisant pour avoir une vue assez large sur la route. Les images sont de bonne qualité aussi bien en journée que pendant la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.

Grâce à la présence d’un accéléromètre, la dashcam effectue des enregistrements automatiques d’urgence en cas de choc. Un contrôle vocal est également disponible, mais uniquement en anglais. Enfin, la connectivité WiFi permet de se connecter à la caméra sans fil et de la gérer via une application dédiée.

BlackVue DR900S-2CH

Il s’agit d’une dashcam haut de gamme à double objectif. Celle avant est capable de filmer des images en 4K à 30fps avec champ de vision de 162° et celle arrière en Full HD à 30 fps pour un champ de vision de 139°. Ne ratez rien de ce qui se passe devant et derrière votre voiture. Vous bénéficiez également d’un GPS intégré, mais aussi d’un accéléromètre pour la détection automatique des accidents.

Un mode parking très avancé met en action des capteurs de mouvements ainsi que l’accéléromètre pour la détection d’impact. La dashcam démarre automatiquement un enregistrement vidéo quand il détecte des mouvements ou vibrations aussi bien via la caméra avant que celle arrière. Il est par ailleurs possible de configurer les zones autour du véhicule où la détection de mouvements doit être active afin d’éviter un déclenchement tous azimuts de la fonctionnalité. La caméra embarquée BlackVue DR900S-2CH est disponible au tarif de 459 €.

Chortau B-T12

Encore une excellente Dashcam pour son rapport qualité prix. Elle offre une définition de 1080p à 30 fps, de quoi capturer clairement les numéros d’immatriculation et autres détails. Pour seulement 40 €, vous bénéficiez de tout ce qu’il y a de plus classique en termes de fonctionnalités : un capteur de gravité pour détecter les collisions ou arrêts brusques avec sauvegarde automatiquement de la séquence.

Grâce au mode parking, la caméra se met automatiquement en marche et enregistrer une vidéo en cas d’impact ou de mouvements inhabituels en stationnement. Enfin, le capteur est un objectif grand-angle de 170° qu’il est possible de régler à votre guide.

Aukey DR01

La dashcam Aukey DR01 assure un enregistrement efficace de vos déplacements grâce son capteur Sony IMX 323 de 1080p @ 30fps. Il s’agit d’une caméra grand-angle avec un champ de vision de 170°. Sa grande ouverture f/1.8 et le HDR assurent des vidéos de qualité même lors de la conduite de nuit. Cette caméra embarquée est accompagnée d’un écran LCD tactile de 2,0 » pour garder un œil sur vos enregistrements et effectuer tous les réglages.

La dascam Aukey DRO1 dispose également d’un mode parking, mais il ne fonctionne lorsque la caméra est alimentée en permanence. En d’autres termes, celle-ci doit être branchée directement sur la boîte à fusible et non au niveau de l’allume-cigare. Son prix : 55 €.

🤔Qu’est-ce qu’une dashcam et à quoi ça sert ?

De l’anglais Dashboard Camera ou caméra de tableau de bord, une dashcam est exactement ce que son nom laisse entendre. Il s’agit d’une petite caméra que l’on met à l’intérieur de la voiture. Elle est le plus souvent collée au parebrise ou sur le rétroviseur. Une dashcam est conçue pour enregistrer avec précision tout ce qui se passe sur la route.

C’est un « témoin silencieux » qui peut s’avérer très utile en cas d’accident, notamment pour prouver votre bonne foi. Il peut également enregistrer la plaque d’immatriculation, la marque et le modèle du véhicule d’un éventuel fauteur en cas de délit de fuite. Dans un tout autre registre, vous pouvez vous en servir pour immortaliser de beaux paysages pendant vos trajets de vacances ou des événements anecdotiques sur la route qu’il aurait été autrement impossible de revoir.

Les dashcams ont beaucoup évolué ces dernières années. Certains modèles servent même de caméra de sécurité et enregistrent toute activité ou mouvement suspect autour du véhicule.

📷Quels sont les différents types de dashcam ?

Une dashcam traditionnelle est fixée à l’avant de la voiture, généralement sur le pare-brise, et filme ce qui se passe devant le conducteur. Mais certains modèles vont encore plus loin. Il existe des dashcams à double objectif ou dashcams avant-arrière. Un objectif est dirigé vers l’avant et le second vers l’arrière, de quoi faire d’une pierre deux coups.

Cette catégorie peut elle-même être scindée en deux sous-catégories. La première concerne les modèles dont les deux lentilles sont montées sur le même boîtier. Dans ce cas, la caméra dirigée vers l’arrière filme aussi bien l’habitacle que l’environnement extérieur derrière le véhicule. Mais les images sont moins claires, la caméra étant située loin de la lunette arrière, à moins qu’il s’agisse d’un modèle 4K offrant un grossissement convenable.

Dans le second cas de figure, deux caméras sont livrées dans la boîte, dont l’une se fixe devant et l’autre sur la lunette arrière. Elles sont reliées entre elles par un câble, ce qui permet d’avoir les deux flux simultanément dans la même vidéo. À vous de décider de quel type de modèle vous convient le mieux. Enfin, il existe également des dashcams de type 360° disposant d’un objectif panoramique qui filme tous les angles à la fois. Pour résumer, il existe trois grandes familles de dashcam :

Dashcam à objectif unique ou monocanal

Dashcam à double objectif (avant-arrière)

Dashcam 360° avec vision panoramique

Il ne suffit pas de connaître le type de dashcam qui vous convient le mieux pour faire le bon choix. Plusieurs autres critères doivent entrer en ligne de compte lorsque vous souhaitez acheter une nouvelle dashcam.

Les dashcams ont beaucoup évolué ces dernières années. Les modèles récents sont plus performants et proposent de nombreuses fonctionnalités au-delà du simple enregistrement vidéo de la route. Les critères importants à prendre en compte sont : la définition des images, le champ de vision, la présence d’un accéléromètre (ou G Sensor), la vision nocturne, le GPS ou encore la disponibilité d’un mode stationnement. Passons ces critères en revue, un à un.

La définition des images : C’est le premier critère à prendre en compte. Une dashcam a pour fonction d’enregistrer tout ce qui se passe sur la route. La définition est donc cruciale pour avoir un niveau de détail suffisant. Vous devez pouvoir lire avec précision les numéros de plaque d’immatriculation, les marques et autres informations importantes.

Les dashcams les plus courantes sont en définition HD (720p) à Full HD (1080p). Les dashcams 4K sont également de plus en plus courantes. C’est encore mieux, mais il faut disposer de suffisamment d’espace de stockage. Pour nous le Full HD offre le meilleur compromis entre une qualité d’images facilement exploitable et le poids des vidéos sur l’espace de stockage.

Le framerate : le framerate ou fps est le nombre d’images que la dashcam enregistre par seconde. Le framerate de base est de 30 fps, mais de nombreuses caméras embarquées proposent un enregistrement à 60 fps. Plus le nombre est élevé, plus fluide seront les vidéos. L’idéal lorsque vous voulez acheter une dashcam est de viser le Full HD à 60 fps.

Le champ de vision : également appelé angle de vue, il s’agit de la zone maximale que l’objectif de la caméra est capable de capturer horizontalement. Vous devez pouvoir enregistrer ce qui se passe tout droit devant, mais aussi légèrement sur les côtés. Les caméras embarquées proposent un objectif avec un champ de vision situé entre 120° et 180°.

Un angle de vue trop élevé peut affecter négativement la qualité du contenu en créant une distorsion des images. Le bon compromis se situe entre 140 et 160° et si votre dashcam va au-delà, il est généralement possible de régler la valeur du champ de vision à votre convenance.

Vision nocturne : la plupart des caméras embarquées disposent d’un mode de vision nocturne qui permet de filmer des images claires même dans l’obscurité totale grâce à des LED infrarouges. Cette fonctionnalité peut paraître inutile considérant l’éclairage public et les phares qui offrent un niveau de luminosité acceptable, mais son apport ne saurait être négligé, d’autant plus que certaines dashcams jouent également le rôle de caméra de surveillance lorsque vous êtes en stationnement.

Le mode stationnement : une dashcam se met en marche automatiquement lorsque le véhicule démarre et rentre en veille lorsque le moteur est éteint. Les modèles dotés d’un mode parking vont encore plus loin. Grâce à des capteurs embarqués, ils sont capables de détecter des mouvements suspects autour du véhicule et de déclencher systématiquement un enregistrement de ce qui se passe dans le champ de vision de la caméra. Ce mode est très utile pour les cas de vandalisme ou de tentative de vol.

Présence d’un accéléromètre : cela permet de détecter les chocs et autres mouvements brusques de la voiture. Dans ce cas, la caméra embarquée effectue une sauvegarde automatique de la séquence dans une « zone sure » de la mémoire interne pour éviter qu’elle soit écrasée, car en raison des limites liées à la capacité de stockage, les dashcams suppriment les contenus au fur et à mesure pour les remplacer par les scènes plus récentes.

Le GPS : cette option est de plus en plus présente sur les dashcams récentes. Un GPS permet d’associer les images enregistrées au parcours du conducteur. Ce faisant, en cas d’accident, l’appareil est capable de situer le lieu exact où s’est produit, avec la date et l’heure. Des informations qui peuvent être précieuses lorsqu’on doit les faire valoir auprès de l’assureur ou d’un tribunal. Certaines dashcams offrent même une fonction d’avertisseur de radar.

📷Dashcam sans fil : Wifi, Bluetooth ou 4G ?

Une caméra embarquée sans fil offre la possibilité de s’y connecter en WiFi et/ou Bluettooth. Vous pourrez ainsi l’appairer avec votre smartphone avec l’avantage d’accéder aux vidéos enregistrées, les sauvegarder sans retirer la carte SD. Il est également possible d’effectuer des réglages sur la caméra directement depuis une application.

Certaines dashcams connectées offrent une connectivité 3G/4G qui leur permet de se connecter à Internet. L’avantage ici est qu’il est possible d’effectuer des backups directement dans le Cloud ou vous envoyer des notifications à distance lorsque la dashcam est en mode stationnement, à l’image des caméras de surveillance. Cette connectivité permet également à certains modèles d’offrir un contrôle vocal via un assistant personnel comme Alexa ou Google Assistant.

Toutes les dashcams n’ont pas le même système de fixation. Certaines sont faites pour être fixées directement sur le tableau de bord, mais l’inconvénient ici est que le champ de vision de l’objectif est réduit. Le plus souvent, les caméras embarquées vont se fixer sur le pare-brise à l’aide d’un support à ventouse livré dans la boîte.

L’idéal est de poser la caméra au centre du pare-brise sur l’axe horizontal. Quant à l’axe vertical, si la dashcam dispose d’un écran, ce dernier doit être placé de sorte à être visible juste en dessous du rétroviseur et à portée de main. Vient ensuite l’étape du branchement. L’alimentation d’une caméra embarquée est le plus souvent assurée par l’allume-cigare. Il suffira de brancher le câble d’alimentation dans la caméra puis dissimuler le fil dans les fentes du toit jusqu’à la portière chauffeur ou passager.

Faites ensuite passer le câble sous le siège jusqu’à l’allume-cigare. Alternativement, et pour ne pas condamner cette source d’alimentation, vous pouvez également brancher la caméra à la boîte à fusible. Mais cette méthode n’est conseillée que pour ceux qui s’y connaissent en circuit électrique de voiture.

🤔Dashcam : que dit la loi ?

Il n’existe pas de loi en France qui encadre spécifiquement l’usage des caméras embarquées dans les voitures. Utiliser une dashcam est tout à fait légale, d’autant plus que leur usage n’est pas concerné par l’article 226-1 du code pénal qui pénalise l’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. Tant que la caméra filme des lieux publics et non des propriétés privées, elles restent donc légales.

L’article 427 du code de procédure pénale en ce qui le concerne permet aux automobilistes de présenter les vidéos comme pièce à conviction devant un tribunal. L’article stipule en effet que « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ». La recevabilité de la preuve est donc laissée à l’entière discrétion du juge.