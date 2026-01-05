Même Microsoft préfère Google Chrome ? Ce détail insolite dans la dernière pub Windows 11 amuse le web

Microsoft promeut régulièrement mettre en avant ses produits pour encourager les propriétaires de PC Windows à les utiliser, au détriment de ceux de ses concurrents. Cependant, dans une publicité vantant les performances de Windows 11 en jeu, un détail curieux dénote totalement avec le positionnement habituel de la firme de Redmond et amuse les internautes.

Microsoft est connu pour faire la promotion de ses produits – notamment par des moyens plus ou moins détournés : pop-ups pour vous demander de passer à Bing, revendication de contenus générés par Copilot en bas de ses applications sur l’App Store, « espionnage » pour s’assurer que vous préférez bien Copilot à ChatGPT… C’est un fait : la firme de Redmond n’apprécie pas que vous utilisiez les produits de ses concurrents.

Le 23 décembre, l’entreprise a publié une nouvelle publicité sur YouTube : « Windows 11 : The Home of Gaming ». Mais un détail discret entre totalement en contradiction avec les efforts qu’elle déploie constamment pour inciter les utilisateurs à privilégier ses produits. Que fait Microsoft ?

Microsoft utilise Google Chrome dans sa dernière publicité

Depuis quelque temps, la firme de Redmond multiplie les arguments pour que les irréductibles utilisateurs de Windows 10 migrent vers Windows 11. En effet, si Microsoft a mis fin au support de l’ancienne version de son OS (sauf en Europe), les utilisateurs sont encore des millions à lui rester fidèles. Cette nouvelle publicité semble être un nouvel argument en faveur de Windows 11 : elle promet « une expérience de gaming jamais vue auparavant » et met en avant plusieurs fonctionnalités.

Mais, dès la première seconde de cette publicité (disponible à la fin de l’article), un détail pour le moins surprenant a attiré l’œil des internautes les plus observateurs – à commencer par nos confrères de Windows Latest. Là, épinglé à la barre des tâches par Microsoft, se trouve l’incontournable icône de Google Chrome.

Il s’agit ici très probablement d’un acte manqué – ou bien le but était-il de donner l’impression d’une configuration « normale », la firme de Redmond ayant conscience de la prédominance de Google Chrome, et tentant par ailleurs d’y remédier par le biais de bannière mettant en avant Edge, ou de messages incitatifs.

Si certains internautes se sont amusés de la présence de Google Chrome dans cette publicité, d’autres en ont profité pour critiquer les performances de Windows 11 en jeu – cela n’a rien d’étonnant quand on sait que la mise à jour de novembre les divisait par deux avant qu’un correctif ne soit déployé.

Pour ce qu’il s’agit du navigateur maison de Microsoft, Edge, si vous le trouvez à la traîne, une nouveauté aurait bien pu vous faire changer d’avis – mais de là à vous détourner de votre navigateur favori… cela paraît ambitieux.