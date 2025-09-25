Windows 10 n’est pas mort : Microsoft cède et accorde un an de mises à jour gratuites supplémentaire

Sous la pression, Microsoft a décidé de continuer à proposer des mises à jour gratuites pour Windows 10 aux utilisateurs européens jusqu'en 2026.

On parle de la date du 14 octobre 2025 comme celle de la fin du support gratuit de Windows 10 depuis de longs mois maintenant. À moins de trois semaines de l'échéance, Microsoft a finalement décidé de rétropédaler en étendant d'une année supplémentaire le déploiement de mises à jour de sécurité sur cette version du système d'exploitation. Sont concernés les particuliers situés dans l'Espace économique européen (EEE), dont la France fait partie.

“À partir du début du mois d'octobre, les clients de l'Espace économique européen (EEE) commenceront à voir des notifications sur leurs PC Windows 10 leur offrant la possibilité de s'inscrire” sans coût supplémentaire au programme d'extension des mises à jour, a communiqué l'éditeur à l'AFP, information qui a ensuite été relayée par Le Figaro.

Des mises à jour gratuites pour Windows jusqu'en 2026

Pour bénéficier de ce délai et continuer à recevoir des mises à jour pendant les douze prochains mois, il suffit de se connecter à un compte Microsoft et d'accepter de rejoindre le programme d'extension du support. Avant ce changement de politique, il fallait soit réaliser une sauvegarde de vos données sur OneDrive, et donc payer un abonnement au service de stockage cloud de Microsoft, soit payer 30 euros ou échanger 1 000 points Microsoft Rewards afin de profiter de nouveau de mises à jour.

Les utilisateurs et les associations de consommateurs ont donc obtenu gain de cause. Microsoft conseillait de mettre à jour les PC vers Windows 11 suite à la fin du support de Windows 10, mais de nombreux appareils sont incompatibles avec la dernière mouture de l'OS, forçant alors des millions de personnes à acheter une nouvelle machine, à payer une extension de support ou à accepter d'utiliser un PC qui n'est plus protégé des menaces.

Le 16 septembre dernier, une coalition de 22 organisations regroupées sous l'appellation “Non Taxe Windows” exigeait le maintien des mises à jour de sécurité non payantes de Windows 10 jusqu’à 2030 au minimum et plaidait pour une “mise à disposition gratuite et sans contrepartie des mises à jour logicielles pendant au moins 15 ans”. Nous sommes tranquilles jusqu'à 2026, reste à voir ce que décide Microsoft pour la suite.