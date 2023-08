Windows 11 : Microsoft veut vraiment que vous utilisiez Bing, quitte à imiter un malware

Des utilisateurs ont vu apparaître un popup sur leur PC Windows 11 les enjoignant à mettre Bing en moteur de recherche par défaut. Ils ont cru à un malware, mais non, c'est bien Microsoft qui affiche l'alerte.

Vous êtes tranquillement en train de jouer à, au hasard, Starfield sur votre PC sous Windows 11, quand tout à coup apparaît un pop-up en bas à droite l'écran. Est-ce le jeu qui cherche à briser le 4e mur ? Pas du tout, c'est un message qui vous demande de mettre Bing en moteur de recherche par défaut dans votre navigateur. Votre premier réflexe est de penser à un malware qui se fait passer pour Microsoft. Un popup de ce genre ne s'afficherait pas pendant une session de jeu si ?

Cette mésaventure est arrivée à l'un de nos confrères de The Verge et, non, ce n'est pas un logiciel malveillant. Le popup provient d'un fichier exécutable logé dans c:\windows\temp\mubstemp et porte la signature numérique de Microsoft. Il a même surgi sans raison alors que le journaliste se trouvait sur le bureau de sa machine. Ce comportement ne date pas d'hier. Sur le site communautaire Reddit, des utilisateurs en parlaient déjà il y a 3 mois.

Microsoft affiche un pop-up pour demander de passer à Bing même pendant que vous jouez

Interrogée, Caitlin Roulston, directrice de la communication chez Microsoft, indique : “Nous sommes au courant de ces rapports et avons suspendu cette notification pendant que nous enquêtons et prenons les mesures appropriées pour remédier à ce comportement involontaire”. Il s'agirait donc d'un bug, soit. Sauf que ce n'est pas la première fois que la firme de Redmond veut nous inciter à utiliser ses produits. Une mise à jour de Windows 10 forçait l'installation du navigateur Edge, avant qu'il soit utilisé par défaut pour ouvrir certains types de liens. Une pratique que Windows 11 va enfin corriger.

Difficile dans ces conditions d'affirmer avec certitude que l'affichage du popup est une simple erreur. Surtout quand Edge testait des messages similaires dans Chrome. Heureusement, tout le monde n'est pas concerné par ces méthodes un peu douteuses pour convaincre de passer à Bing ou Edge. Seul un petit nombre d'utilisateurs a la (mal)chance d'en faire les frais et souvent, elles ne sont pas généralisées par la suite.