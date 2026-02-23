Nothing dévoile le design et le Glyph Bar de son nouveau Phone (4a)

Le Nothing Phone (4a) se dévoile avec un nouveau design et un Glyph Bar plus lumineux. À quelques jours du lancement du smartphone de milieu de gamme, voici les nouvelles informations partagées par la marque.

Nothing a officialisé la date de présentation de son Phone (4a) pour le 5 mars prochain, mais ne peut s'empêcher de déjà communiquer à son sujet. Le fabricant a publié un visuel montrant le dos de son nouveau smartphone de milieu de gamme, nous permettant d'observer tous les changements de design apportés par cette génération.

Le Nothing Phone (4a) semble avoir des coins plus arrondis que ceux du Phone (3a) de l'année dernière. Il est difficile de se rendre compte avec une simple image, mais on a l'impression qu'il adopte un ratio plus allongé et moins en largeur, mais cette sensation est peut-être uniquement provoquée par la modification des angles de l'appareil.

Un Glyph Bar bien plus lumineux

Nothing conserve un bloc photo horizontal et saillant, mais les capteurs ne se fondent plus dans un arrière-plan noir, qui passe au gris. L'îlot n'est plus intégré au sein d'un grand cercle blanc dessiné sur le panneau arrière, mais dans un genre d'ovale gris. Plus bas, les formes ont été modifiées et sont un peu plus sobres désormais. Le rapport de couleur est aussi inversé, avec une grande partie blanche qui semble découpée dans la grise.

On retrouve des vis apparentes et la LED rouge indiquant que le mobile est en train de filmer. À ce propos, le constructeur indique que le Glyph Bar, constitué de 9 mini-LED contrôlables individuellement en haut à droite, est 40 % plus lumineux que sur le modèle précédent. Des rumeurs évoquaient une possible intégration du système Glyph Matrix dans ce modèle, ce n'est a priori pas le cas de ce que l'on voit sur l'image. Le bouton Essential Key introduit avec le Phone (3a) fait quant à lui son retour.

D'après de récentes informations, le Nothing Phone (4a) devrait coûter 409 euros pour 8 Go de RAM et 449 euros pour 12 Go de RAM (256 Go de stockage à chaque fois). Le Nothing Phone (4a Pro) serait lui vendu à 499 euros (8/128 Go) et 569 euros (12/256 Go). La marque augmente donc ses prix avec les nouveaux modèles.