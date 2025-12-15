Microsoft a trouvé un nouveau moyen de faire discrètement la pub de son IA Copilot, il fallait tomber dessus

Microsoft ne rate jamais une occasion de faire la promotion de son produit, d'autant plus en ce qui concerne son IA Copilot. Un nouveau message relativement discret a été retrouvé dans le changelog de ses applications sur l'App Store… alors que rien n'oblige la firme à préciser l'usage de l'IA.

Si on le voulait, on pourrait presque épingler chaque jour Microsoft en trouvant une nouvelle manière pour la firme de promouvoir ses produits. Les choses ne se sont franchement pas arrangées depuis l'arrivée de Copilot. Avec un marché de l'IA déjà bien saturé par ChatGPT et Gemini, la firme de Redmond fait en tout ce qui est en son pouvoir pour se faire une place, quitte à user de stratagème légèrement invasif pour en faire la publicité.

Celle-ci a déjà fait fort en détectant lorsque les utilisateurs de son navigateur Edge se rendent sur ChatGPT — l'occasion de plutôt les rediriger vers Copilot. Mais toutes ses techniques ne sont pas aussi frontales. Comme l'ont repété nos confrères de Windows Latest, Microsoft sait également être légèrement plus discret, peut-être même trop pour que le commun des mortels y fassent attention. Notamment au sein de l'App Store.

La nouvelle méthode de Microsoft ultra-discrète pour faire la pub de Copilot

Désormais, Microsoft ajoute une petite précision en bas de page de ses applications sur l'App Store. Sur la page d'Outlook par exemple, il est possible d'apercevoir une mention “Ces notes ont été généré par Copilot”. Que la firme utilise son IA pour générer une description n'est pas vraiment étonnant en soi, celle-ci se vantant régulièrement que ses développeurs l'utilisent dans leur travail. Ce qui l'est plus en revanche, c'est que rien ne l'oblige ici à le mentionner.

En effet, si certaines plateformes comme Steam impose à ses développeurs de préciser lorsque l'IA a été utilisé, ce n'est pas le cas de l'App Store. Il est donc possible que Microsoft profite simplement de cette occasion pour démontrer les capacités de sa technologie… et possible inciter les utilisateurs à y jeter un oeil. D'autant plus au sein de l'écosystème Apple, où les utilisateurs sont bien moins familiers des pratiques de l'éditeur en la matière.

