Le prix de la mémoire chute enfin… mais un nouveau problème arrive

Les prix de la mémoire vive ont fortement augmenté ces derniers mois et ont rendu les PC plus chers. Une légère baisse apparaît enfin sur certaines barrettes DDR5 en Europe. Mais l’espoir d’une alternative moins chère venue d’Asie semble déjà s’éloigner.

PC RAM quantité idéale

Depuis la fin 2025, le marché de la mémoire traverse une crise majeure. La demande en serveurs dédiés à l’intelligence artificielle a provoqué des pénuries importantes. Selon les analystes de Counterpoint, les prix de la DRAM ont bondi de 80 à 90 % au début de l’année 2026. La mémoire NAND, utilisée dans les SSD, suit la même trajectoire. Cette flambée a directement impacté le prix des PC et des composants.

La situation a aussi touché les cartes graphiques. Certains kits DDR5 ont vu leur tarif multiplié par cinq entre l’été 2025 et janvier 2026. Les GPU, dépendants de la mémoire vidéo, ont enregistré des hausses allant jusqu’à 40 % sur certains modèles Nvidia. Face à ces augmentations, de nombreux acheteurs ont repoussé leurs projets de mise à niveau. Le marché semblait bloqué dans une spirale haussière.

Les prix de la RAM DDR5 commencent enfin à baisser en Europe

Les prix de la mémoire DDR5 montrent enfin des signes de baisse en Europe. Sur Reddit, des utilisateurs ont partagé un graphique indiquant un recul d’environ 10 % du prix moyen d’un kit de 32 Go depuis le début du mois de février. Ces données proviendraient du site néerlandais Tweakers, spécialisé dans le suivi des tarifs. Des vérifications réalisées sur de grandes boutiques européennes confirment cette tendance. Certaines barrettes affichent une diminution comprise entre 12 et 15 % sur les dernières semaines. Aux États-Unis, les variations observées restent pour l’instant beaucoup plus limitées.

Cette accalmie reste toutefois fragile. Certains observateurs espéraient que les fabricants chinois puissent proposer une alternative plus abordable. Des marques comme KingBank, qui utilisent des puces du fabricant CXMT, étaient présentées comme une solution potentielle. Mais leurs tarifs ont fortement augmenté ces dernières semaines. Un kit DDR5 de 32 Go dépasse désormais l’équivalent de 500 dollars sur certaines plateformes chinoises. Les prix se rapprochent ainsi des grandes marques occidentales. Pour l’instant, aucune véritable alternative bon marché ne se dessine, et plusieurs cabinets d’analyse estiment que la tension sur la mémoire pourrait durer jusqu’en 2027.


