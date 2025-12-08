Schyzophrène, elle est victime d’une crise à cause d’une publicité pour une série sur son frigo connecté

Sur Reddit, une utilisatrice a témoigné de la mésaventure vécue par sa soeur, victime d'une crise psychotique après être tombée sur une publicité sur son frico connecté. La pub en question faisait la promotion de la série Pluribus, actuellement disponible sur Apple TV. Problème, en voulant reprendre les codes de la série, cette dernière peut donner l'impression que l'on s'adresse directement à vous.

Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de la série qui fait sensation depuis plusieurs semaines. Non, nous ne parlons pas de la dernière saison de Stranger Things, mais bien de Pluribus. Si malgré tout vous n'en avez toujours pas entendu parler, voici un petit résumé. Suite à une pandémie mondiale, l'intégralité de la population se retrouve connectée et devient une seule et même conscience partagée. L'intégralité, sauf exactement 13 personnes, dont une certaine Carol, personnage principal de la série, qui peut alors demander absolument tout et n'importe quoi à la fameuse conscience.

Cela entraîne des moments particulièrement cocasses, comme, sans spoiler, la possibilité pour la conscience de s'adresser directement à Carol via des panneaux publicitaires et autres écrans sur la place publique. Forcément, toute la campagne publicitaire autour de la série s'inspire de ce concept, avec des slogans tirés de cette dernière, tels que “Nous sommes désolés de vous avoir contrarié, Carol”. Un clin d'oeil amusant pour les fans, intrigant pour les autres… mais qui peut aussi s'avérer très dangereux pour les personnes souffrant de troubles psychologiques.

Cette mauvaise publicité déclenche une crise psychotique chez une femme schyzophrène

C'est en effet l'histoire racontée par l'utilisatrice de Reddit Fun-Blueberry-2147. Elle explique que sa soeur, atteinte de schizophrénie, a passé deux jours à l'hôpital après que la publicité en question se soit affichée sur son frigo connecté. Cette dernière se nommant également Carol, elle a cru que quelqu'un essayait de communiquer directement avec elle à travers l'écran — exactement comme dans la série, donc — déclenchant alors une crise psychotique.

L'internaute souhaite désormais savoir si un recours légal est possible. Pour l'heure, aucune loi n'interdit les constructeurs de frigo connecté de diffuser des publicités sur leur écran. Il y a quelques mois, Samsung a annoncé sauter le pas sur ses propres modèles.

Source : Reddit