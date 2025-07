Vous trouvez le navigateur Edge à la traîne ? Cette nouveauté pourrait bien vous faire changer d’avis

L’IA s’immisce partout et la tendance est à son intégration dans les moteurs de recherche. Microsoft n’est pas en reste et compte même prendre de l’avance sur ses concurrents dans le domaine en lançant le Mode Copilot dans Edge. Voici à quoi vous attendre et comment l’activer.

Ces derniers mois, Microsoft investit dans l’intelligence artificielle. Selon l’entreprise, « nous assistons à un tournant dans nos interactions avec le web » et elle compte bien prendre le train en marche, voire devancer ses concurrents dans le domaine.

Alors que Microsoft vient de doter Copilot d’une identité visuelle avec Appearance, le 28 juillet, la firme de Redmond a lancé le Mode Copilot dans Edge. Elle définit cette mise à jour majeure de son moteur de recherche comme un « nouveau mode expérimental dans Microsoft Edge ». Le but ? Proposer un navigateur optimisé grâce à des fonctionnalités d’IA innovantes.

Le Mode Copilot : une expérience de navigation boostée par l’IA

Microsoft a opéré une refonte majeure d’Edge en lançant le Mode Copilot, une expérience de navigation dopée à l’IA dont l’objectif est d’optimiser votre recherche sur le web. Ici, Copilot n’est plus conçu uniquement comme un outil, mais comme un compagnon de navigation toujours à portée de clic grâce à l’icône dans la barre d’adresse. Le Mode Copilot place, comme son nom l’indique, l’assistant intelligent de Microsoft au cœur de toutes vos actions dans le navigateur web, le tout dans un langage naturel. Il s’intègre à votre espace de travail sur le web en s’affichant dans un panneau dynamique, la page web d’origine toujours visible.

Parmi les fonctionnalités IA innovantes intégrées, le Mode Copilot peut, avec votre autorisation, visualiser l’ensemble de vos onglets ouverts. Par exemple, si vous recherchez une location sur plusieurs sites, vous pouvez discuter avec Copilot pour qu’il identifie rapidement l’option la plus proche de vos critères. Un gain de temps et d’efficacité, donc. Mais d’après Microsoft, ce n’est que le début. L’entreprise semble vouloir faire de son navigateur un outil d’IA à part entière. Elle prévoit en effet d’enrichir le Mode Copilot de nouvelles fonctionnalités IA, qui le transformeront à coup sûr en véritable expérience d’IA agentique – à l’image de ChatGPT Agent. Par exemple, vous pourrez bientôt autoriser Copilot à accéder à votre historique ou à vos identifiants pour effectuer des tâches plus complexes de manière plus fluide, comme faire une réservation ou gérer vos courses en ligne.

Et niveau confidentialité et sécurité ? La firme de Redmond affirme que les utilisateurs gardent le contrôle. Déjà, vous pouvez activer et désactiver le Mode Copilot quand bon vous semble, il vous suffit d’ouvrir les paramètres d’Edge via les points de suspension, puis dans l’onglet « Innovations de l’IA ». Surtout, Microsoft déclare que l’utilisateur reste maître de ses données et qu’elles « sont protégées par les normes de confidentialité éprouvées de Microsoft ». Cette promesse vaut ce qu’elle vaut.

Avec cette refonte d’Edge, Microsoft entend probablement prendre de l’avance sur la concurrence en matière de navigateur basé sur l’IA : si Perplexity a déjà lancé Comet, OpenAI devrait sortir le sien dans les prochains mois ; tandis que Google teste de nombreuses fonctionnalités dopées à l’IA. Reste à savoir si le Mode Copilot d’Edge sera l’heureux élu des internautes. Pour le moment, il est disponible gratuitement sur Windows et Mac, pour « une durée limitée » – seul Microsoft sait ce que cela signifie. Ensuite, on peut supposer que la firme de Redmond l’intègrera dans son abonnement Copilot Pro. Elle vous invite également à partager vos idées via sa communauté Discord, afin de « contribuer à définir l’avenir de la navigation basée sur l’IA ». Tout un programme.