La fusée Artemis 2 quitte son pas de tir à cause de cette panne critique

La NASA devait envoyer quatre astronautes autour de la Lune dès le mois de mars avec la mission Artemis 2. La fusée géante SLS attendait déjà sur son pas de tir en Floride. Mais un problème technique oblige désormais l’agence à revoir son calendrier.

Depuis plusieurs années, la NASA prépare le retour des astronautes au-delà de l’orbite terrestre. Le programme Artemis doit permettre d’établir une présence durable sur la Lune avant d’envisager Mars. Après le vol inhabité d’Artemis 1 en 2022, Artemis 2 doit envoyer trois astronautes américains et un Canadien pour un voyage d’environ dix jours autour de notre satellite. La mission représente une étape clé pour valider les systèmes avant un futur alunissage.

Ces derniers mois, la fusée Space Launch System a déjà connu plusieurs contretemps. Lors de la répétition générale humide, un test simulant un lancement complet, des fuites d’hydrogène liquide ont été détectées. Ce carburant cryogénique est difficile à contenir et avait déjà retardé Artemis 1. Malgré un remplissage presque complet des réservoirs et un compte à rebours avancé, la NASA avait dû interrompre l’essai. Une fenêtre de lancement avait ensuite été fixée du 6 au 9 mars, avec une date supplémentaire le 11 mars.

Un problème d’alimentation en hélium contraint la NASA à retirer la fusée Artemis 2 du pas de tir

Cette fois, le problème est différent. Selon la NASA, les ingénieurs ont constaté un blocage dans l’alimentation en hélium de l’étage supérieur de la fusée. L’annonce officielle a été faite le 22 septembre. La société a décidé de ramener la fusée de 98 mètres de haut vers le Vehicle Assembly Building, son immense hangar d’assemblage au centre spatial Kennedy. Ce retour au bâtiment rend impossible un lancement durant la courte fenêtre de mars.

L’hélium joue un rôle crucial dans le fonctionnement du SLS. Il sert à pressuriser les réservoirs d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide afin d’assurer une alimentation stable des moteurs. Sans ce gaz, les conditions nécessaires à un vol habité ne sont pas réunies. Le problème n’avait pas été détecté lors du dernier test de ravitaillement. La NASA vise désormais la prochaine fenêtre disponible, prévue début avril, avec des dates potentielles les 1er, 3 à 6 et 30 avril. Ce nouveau retard illustre la complexité technique d’une mission lunaire habitée.