IKEA réinvente la recharge sans fil : sa nouvelle gamme d’accessoires insolites certifiés Qi2 débarque en France

Le Qi2 est la nouvelle norme de recharge sans fil développée par le Wireless Power Consortium et officialisée fin 2023. Si les géants de la tech ont conçu de nouveaux chargeurs en conséquence, ils ne sont pas les seuls : IKEA n’est pas en reste. Initialement réservée à certains pays, sa nouvelle gamme de chargeurs sans fil débarque en France.

Mi-décembre, IKEA a lancé une nouvelle gamme d’accessoires sans fil certifiés Qi2 : VÄSTMÄRKE. Elle est composée de trois produits originaux, chacun livré avec un câble USB-C. Au départ, ils n’étaient disponibles que dans certains pays, tels que les États-Unis, l’Italie ou encore l’Allemagne. Cette restriction est levée peu à peu : désormais, les produits VÄSTMÄRKE débarquent en France.

Chacun des trois modèles composant cette gamme de chargeurs sans fil est certifié Qi2.0 : sa puissance est donc limitée à 15 W – bien que le standard de recharge sans fil ait évolué cette année et que le nombre maximum de watts transmis soit passé à 25 W, permettant une recharge rapide comparable à celle de la recharge filaire. Quoi qu’il en soit, ces produits sont compatibles avec les protocoles de charge rapide, comme le PD 3.0 et le QC 2.0.

Les nouveaux chargeurs sans fil originaux d’IKEA certifiés Qi2 débarquent en France

Le premier produit qui compose la gamme VÄSTMÄRKE mise sur l’originalité – sa fiche le revendique clairement : « Qui a dit que les chargeurs sans fil ne pouvaient pas être originaux ? » Il s’agit d’un accessoire compact (7 x 6 x 3 cm) en forme de donut avec une finition en silicone rouge vif. Pour plus de praticité, son câble peut être enroulé à l’intérieur. Ce gadget est disponible au prix de 8,99 € : c’est le moins cher de tous.

Le deuxième accessoire est présenté comme une « station de chargement sans fil » en liège de 12 x 8 x 7 cm : il mise ici sur la praticité et sur l’adaptation à chaque intérieur. En vous permettant de placer votre smartphone à la verticale ou à l’horizontale sur le support grâce à un aimant puissant, vous pourrez poursuivre votre activité sur votre appareil tout en le rechargeant. Pour vous le procurer, il faudra débourser 12,99 €.

Cette gamme de chargeurs sans fil est complétée par un troisième produit, cette fois-ci multifonctionnel : il prend la forme d’un bol en verre blanc avec une lumière intégrée – qui peut faire office de veilleuse ou de lumière d’ambiance. Cette dernière déclinaison est conçue pour contenir des petits objets, un peu à la manière d’un vide-poche. Pour l’instant, il n’est pas disponible en France : il l’est en revanche au Royaume-Uni pour 15 £ et en Espagne pour 19,99 €. Peut-être ne tardera-t-il pas à rejoindre les rayonnages de l’Hexagone.