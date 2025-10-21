Microsoft Edge vous espionne pour s’assurer que vous utilisiez Copilot plutôt que ChatGPT, toujours plus intrusif

Microsoft n'apprécie visiblement pas que vous utilisiez une autre IA générative que Copilot et compte bien vous le faire savoir. Dorénavant, si vous avez le malheur d'utiliser l'entre d'en elles depuis Edge, le navigateur vous invitera (peu) subtilement à plutôt essayer Copilot.

On sait de longue date que Microsoft fera tout ce qui est son pouvoir pour vous inciter à utiliser ses produits plutôt que ceux de la concurrence. Vous avez l'audace d'utiliser Chrome plutôt qu'Edge sur Windows ? Qu'à cela ne tienne, le système d'exploitation vous rappelera amicalement l'existence du navigateur propriétaire de la firme. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la grande histoire d'amour entre Microsoft et la publicité – bien au souvent au détriment des utilisateurs.

On le sait, mais on est toujours désagréablement surpris de voir que l'éditeur a trouvé un nouveau moyen de nous inciter à utiliser ses produits. Surtout lorsqu'il sont aussi intrusifs que le dernier trouvé par nos confrères de Windows Latest. Détecter lorsque l'on lance une application une chose, mais surveiller notre navigation web en est une autre. C'est pourtant bien ce qu'a décidé de faire Microsoft pour s'assurer que vous utilisiez Copilot.

Microsoft n'aime pas que vous utilisiez ChatGPT plutôt que Copilot

En effet, Edge surveille désormais votre usage de l'IA générative au sein du navigateur. Si vous vous rendez sur une plateforme concurrente à Copilot, ce dernier va alors afficher un petit bouton dans la barre de recherche, vous invitant à “essayer Copilot”. En cliquant dessus, une barre latérale s'ouvre pour laisser la place à l'IA de Microsoft. Ce comportement a été observé sur ChatGPT, Perplexity et Deepseek. Gemini ne semble, étrangement, pas concerné par cette nouvelle mesure.

Par cette nouvelle “fonctionnalité”, Microsoft cherche sûrement à rappeler aux internautes que son IA est directement intégrée au sein d'Edge, et qu'il est donc possible de l'invoquer à n'importe quel moment, sans avoir à se rendre sur un site web en particulier. Reste que la pratique est extrêmement intrusive et que, très probablement, celle-ci ne sera pas très bien accueillie par les utilisateurs.

Source : Windows Latest