La dernière mise à jour de Windows 11 est encore pire que prévu, elle divise par deux vos performances en jeu

Il y a quelques jours, Nvidia alertait sur l'impact considérable de la dernière mise à jour de Windows 11 sur les performances de ses cartes graphiques. Digital Foundry s'est intéressé au problème et le constat est saisissant. Sur certains jeux, les performances peuvent chuter jusqu'à 50%. Heureusement, un correctif est déjà disponible.

La semaine dernière, nous vous faisions part d'un correctif déployé en urgence par Nvidia afin de pallier la chute aussi drastique que soudaine des performances des joueurs en jeu. Le constructeur de cartes graphiques n'y est alors pas allé de main morte, accusant directement Microsoft d'être la cause de tout ce bazar. En effet, il semblerait que le souci réside dans la mise à jour d'octobre pour Windows 11, qui est venu complètement dérailler le fonctionnement des pilotes Nvidia.

On pensait l'affaire close, mais ce serait mal connaître Digital Foundry. L'organisation, aujourd'hui véritable Bible technique pour les joueurs du monde entier, ne pouvait pas laisser passer une telle occasion de mesurer l'impact de la mise à jour sur les performances de GPU Nvidia. Et les résultats mesurés par cette dernière sont consternants. Sur certains jeux, les performances peuvent purement et simplement être divisées par deux.

Téléchargez vite ce driver si vos jeux tournent mal sur Windows 11

Sur Assassin's Creed Shadow par exemple, Digital Foundry a remarqué que la mise à jour a fait chuter les FPS en jeu de 33% à 50%, rendant les 60 FPS tout bonnement impossible en mode Ultra, même avec un PC équipé d'une GeForce RTX 5090. L'oganisme a également remarqué des chutes de FPS sur Counter-Strike 2, ce qui est d'autant plus embêtant sur un jeu compétitif comme celui-ci.

À l'heure actuelle, seul Microsoft est en mesure de dire ce qui a causé ce bug impressionnant (il est même probable qu'en réalité personne ne sache vraiment). Malheureusement, il est impossible de dresser une liste exhaustive des jeux impactés par celui-ci. Aussi, on ne peut que vous conseiller d'installer sans attendre le correctif de Nvidia si vous êtes équipé d'une carte graphique du constructeur. Vous le trouverez en cliquant sur ce lien.