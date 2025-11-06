Microsoft a abandonné Windows 10, pas les utilisateurs : voici pourquoi ils sont encore des millions à l’utiliser

Microsoft pensait avoir signé l’arrêt de mort de Windows 10 en mettant officiellement fin à son support le 14 octobre 2025 (sauf en Europe). Mais la décision de la firme de Redmond ne semble pas avoir l’effet escompté. Voici pourquoi Windows 10 reste aussi populaire.

À l’exception de l’Europe où les utilisateurs ont réussi à obtenir un an de sursis, Microsoft a officiellement mis fin au support de Windows 10 le 14 octobre. Avant cette date fatidique, la firme de Redmond a longuement insisté pour que les utilisateurs de cette version de l’OS migrent vers Windows 11, usant de divers arguments : améliorations et nouvelles fonctionnalités, notification explicative, mise à niveau facile (mais payante), entre autres.

Si certains utilisateurs ont carrément préféré passer chez Apple, d’autres tentent tant bien que mal de forcer la mise à niveau sur leur PC non compatible – parfois en recourant à leur insu à une version contrefaite de Flyoobe, les exposant aux cyberattaques, alors que c’est justement ce qu’ils essayaient d’éviter. Et les irréductibles ? Malgré les avertissements de Microsoft qui martèle que rester sur Windows 10 va leur coûter très cher, ils sont encore des millions à l’utiliser.

Windows 10 ne semble pas prêt à rendre son tablier

Cela fait presque un mois que Microsoft a mis fin au support de Windows 10, mais cette décision radicale n’a pas eu les effets escomptés : d’après l'analyse réalisée par Statcounter et relayée par nos confrères de TechRadar, cette version de l’OS de Microsoft est encore installée sur des millions d’appareils. Compte tenu de l’histoire de Windows 10, c’était presque attendu : le système est un ovni dans l'écosystème Microsoft.

Ce n’est qu’en juillet 2025 que Windows 11 l’a enfin dépassé, près de 4 ans après son lancement ; alors que Windows 10 est devenu le choix préféré des utilisateurs près de deux ans avant la fin officielle de Windows 7.

Pour poursuivre la comparaison avec Windows 7, notons que ce dernier possédait encore 24,9 % de parts de marché lors de son dernier mois de support officiel, contre 41,7 % pour Windows 10. La chute de popularité de Windows 7 a donc été beaucoup plus rapide, ce qui signifie que les utilisateurs étaient beaucoup plus à même à mettre à niveau leur PC en 2017.

S’il a fallu près de 3 ans à Windows 7 pour tomber à une part de marché marginale après la fin de son support, il semble qu’il faudra encore davantage de temps à Windows 10 – 1 personne sur 5 affirmant qu’elle continuera de l’utiliser. Cette popularité du système s’explique par sa stabilité et sa familiarité, et elle a été renforcée par les difficultés rencontrées par les utilisateurs pour migrer vers Windows 11, notamment du fait des exigences matérielles plus strictes de ce dernier.