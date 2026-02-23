Panne importante chez OVH, une partie du web français est hors-ligne

Une panne chez l'hébergeur OVH provoque l'indisponibilité de nombreux sites web. L'entreprise a commencé à communiquer sur l'incident, mais on ne sait pas quand la situation pourra revenir à la normale.

Si vous ne parvenez pas à accéder à certains sites web, le problème ne vient pas de votre appareil ou de votre connexion. L'hébergeur OVH connaît actuellement des difficultés, ce qui rend hors-ligne une partie de l'internet français. Le problème a commencé ce 23 février 2026 en début d'après-midi, peu après 15 h. À 16 h, il n'était toujours pas résolu.

Si l'on se rend sur la page officielle de statut réseau d'OVH, on constate que l'incident impacte plusieurs services. “Nous enquêtons actuellement sur un incident affectant notre infrastructure, entraînant une indisponibilité temporaire des salles GRA0404 et GRA0406”, explique la société. Les serveurs situés dans deux chambres du site de Gravelines ne sont donc plus fonctionnels, sans qu'on sache encore les raisons de cette panne.

Panne OVH, bon nombre de sites web deviennent inaccessibles

Sur les sites spécialisés comme DownDetector, les rapports affluent pour signaler les soucis avec OVH. Concrètement, du point de vue de l'utilisateur, un message “503 Service Temporarily Unavailable” s'affiche lorsqu'il essaye d'afficher une page d'un domaine concerné par la panne.

OVH ne communique aucune estimation de retour pour le moment. Sur les réseaux sociaux, face aux clients inquiets ou mécontents, l'entreprise répond avec le message suivant : “Je confirme qu'un incident est en cours à GRA4 et voici la tâche travaux que je vous invite à suivre : https://bare-metal-servers.status-ovhcloud.com/incidents/dgksqhl6lswj. Je vous présente nos excuses. Nos techniciens interviennent pour rétablir les services, au plus vite”.