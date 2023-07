Un NAS (Network Attached Storage) est une solution de stockage externe qui regroupe et met en réseau des disques durs. Les fichiers ainsi sauvegardés et centralisés sont accessibles en local et à distance. C’est un excellent moyen de se faire un cloud personnel. Découvrez notre sélection des meilleurs NAS pour stocker vos données en réseau.

Sélection des meilleurs NAS pour la maison

Synology DS220j 189.99€ Voir 189.99€ Voir 189.99€ Voir 189.99€ Voir 208.9€ Voir 209.9€ Voir Plus d'offres QNAP TS-264 499.99€ Voir 499.99€ Voir 513.26€ Voir 523.39€ Voir Asustor Drivestor 2 Pro 269€ Voir 270€ Voir 280.68€ Voir

Vous cherchez un fichier spécifique mais vous ne savez pas dans quel disque dur il se trouve ? Le NAS vous évite d’allumer un à un vos disques durs car c’est une solution qui centralise toutes vos données au même endroit. Vous gagnez ainsi du temps et évitez de manipuler inutilement vos dispositifs de stockage externes.

Vous partez en déplacement et vous ne souhaitez pas prendre le risque de déplacer vos disques durs ? Vous utilisez un service de Cloud mais l’abonnement vous coûte trop cher et vous n’avez pas assez de capacité de stockage en ligne ? En utilisant un NAS, vous pouvez y avoir accès à distance, depuis n’importe quel appareil, sans payer un abonnement. C’est donc une solution sécurisée qui facilite le partage de données à la maison comme au bureau.

Le NAS est le croisement parfait entre le stockage local et les solutions de Cloud. Parmi les marques qui dominent le marché, on retrouve Synology, QNAP, Asustor, Western Digital ou encore Netgear. Dans ce guide d’achat, on vous présente notre sélection des meilleurs NAS actuellement disponibles.

Attention, la plupart des NAS sont vendus sans disque dur. Vous devrez donc prévoir, en plus du NAS, l’achat des disques durs en fonction du nombre de baies disponibles et en fonction du format de disque compatible.

Synology DS220j

Synology Inc. est une société taïwanaise spécialisée dans la conception de NAS. La marque propose une large sélection de stockage en réseau. Le Synology DS220j est un NAS à 2 baies de la gamme J, soit l’entrée de gamme. C’est un modèle idéal pour tester un premier NAS sans vous ruiner.

Équipé d’un processeur Realtek RTD1296 cadencé à 1,4 GHz et d’une mémoire vive de 512 Mo en DDR4, le DS220j affiche des performances tout à fait convenables. Il peut atteindre les 112 Mo/s en lecture et en écriture. Grâce à la technologie Synology Hybrid RAID (SHR), la gestion RAID est automatisée. Vous pouvez configurer ce NAS en RAID 0 pour optimiser les débits et avoir accès à l’ensemble de ces données à un seul endroit. Mais vous pouvez aussi le configurer en RAID 1 pour dupliquer automatiquement vos données sur les deux disques et ainsi avoir une copie de sauvegarde. Avec la redondance permise par cette technologie, la protection de vos données est assurée en cas de panne de disque.

Au niveau des connectiques, le DS220j est doté de 2 ports USB 3.2 Gen 1 et d’un port Ethernet Gigabit (RJ-45). Le NAS est compatible avec des baies SATA 2,5″ SSD et 3,5″ HDD.

Les + Les - Simple d’utilisation Puissance en adéquation avec le prix Bon rapport qualité prix RAM limitée à 512 Mo

Synology DS220+

Le Synology DS220+ est plus cher, mais il est également plus performant. Tout comme le DS220j, ce NAS à 2 baies est compatible avec des SATA 2,5″ et 3,5″ HDD et SSD. Mais à la différence du précédent modèle, le DS220+ est doté d’un processeur Intel Celeron J4025 cadencé à 2,9 GHz et d’une mémoire vive de 6 Go. Les tâches effectuées sont donc plus rapides.

Le NAS Synology DS220+ est compact et très performant. Il est doté de la technologie RAID 1 qui vous permet de configurer vos disques durs en miroir et d’éviter ainsi la perte de vos données en cas de défaillance de l’un des espaces de stockage.

Les + Les - Fluide et rapide Prix plus élevé que le modèle DS220j Compact Joli design

Synology DS923+

Le Synology DS923+ est doté d’un CPU AMD Ryzen R1600 cadencé à 2,6 GHz (à 3.1 GHz en turbo) et de 4 Go de RAM DDR4 ECC (extensible à 32 Go). C’est un boitier 4 baies qui dispose également de 2 emplacements pour des SSD NVME M.1.

Vous pouvez insérer jusqu’à 4 disques durs SATA 2,5″ SSD et 3,5″ HDD. Si cela ne suffit pas, vous avez la possibilité d’ajouter une unité d’expansion DX517 qui ajoute 5 emplacements en plus. Avec une configuration RAID 5, vous pouvez avoir jusqu’à 54 To de stockage pour 4 baies et 126 To avec les 5 baies supplémentaires.

Pour les connectiques, ce NAS est équipé de 2 ports USB 3.0, d’un port eSARA et de 2 ports réseau 1 Gb/s. Le Synology DS923+ dispose également d’un port PCIe Gen 3 x2 qui vous permet d’ajouter une carte réseau 10 Gb/s.

Les + Les - Performant et évolutif Design basique Compact pour un 4 baies Seulement 4 Go de RAM, c’est décevant pour cette catégorie de produit Silencieux

QNAP TS-264

Le QNAP TS-264 est un NAS 2 baies performant et polyvalent. Il embarque un processeur 4 coeurs Intel Celeron N5095 cadencé à 2 Ghz (2,9 GHz en Boost). Le processeur est épaulé par 8 Go de RAM et 4 Go de mémoire flash. Cette configuration vous permet entre autres de pouvoir transcoder en temps réel vos fichiers vidéo pour pouvoir les regarder sur votre TV ou un moniteur grâce à la sortie HDMI 2.0.

Les 2 baies sont au format 3.5 pouces SATA 3 Gbit/s et 6 Gbit/s. Mais on retrouve également 2 baies M.2 PCIe Gen 3 qui peuvent servir de cache SSD pour avoir de meilleures performances en transfert ou en stockage.

Les + Les - NAS performant Mémoire vive non extensible Système de cache SSD Sortie HDMI 2.0

Asustor Drivestor 2 Pro AS3302T

Dans la catégorie des NAS bon marché, Asustor propose son modèle Drivestor 2 Pro AS3302T. Si la marque taïwanaise s’avère moins connue que ses concurrents Synology et QNAP, elle développe tout de même des NAS à la fois performants, fiables et plutôt abordables. Drivestor constitue son entrée de gamme destinée à un usage personnel plutôt que professionnel. Les modèles « Pro » sont un peu plus puissants mais restent à la portée de tous les utilisateurs.

Ce NAS fonctionne avec un processeur quadruple-cœur Realtek RTD1296 cadencé à 1,4 GHz et 2 Go de mémoire vive DDR4. Comme son nom l’indique, on retrouve deux baies SATA3, compatibles 2,5’’ et 3,5’’. La capacité maximale supportée est de 36 Go avec la possibilité de configurer ses disques en RAID 1, RAID 0 ou JBOD. La configuration JBOD est la même que RAID 0 mais, complètement au RAD 0, vous pouvez utiliser deux disques complètements différents en termes de volume ou de marque. Pour la connectique, on retrouve 1 port Ethernet 2,5 Gigabits et 3 ports USB-A 3.2 Gen 1.

Les + Les - Simple et efficace Pas d’emplacement SSD Présence d’un port RJ45 2,5 Gigabits RAM non extensible

Asustor Lockerstor 2 Gen 2 AS6702T

La gamme Lockerstor d’Asustor est nettement supérieure à la gamme Drivestor. Elle est d’ailleurs indiquée sur le site du fabricant comme une solution de NAS destinée aux TPE et PME. Pour autant, elle peut aussi convenir à toute personne cherchant un NAS puissant, notamment avec son modèle deux baies AS6702T qui est la deuxième génération du Lockerstor 2.

Compatible avec des disques 2,5 pouces et 3,5 pouces SATA, il dispose également de quatre emplacements M.2 PCIe. Ils permettent une mise en cache SSD pour offrir de meilleures performances globales ou peuvent simplement servir de stockage supplémentaire. En outre, il est équipé du processeur Intel Celeron N5105 Jasper Lake Quad-Core cadencé à 2 Ghz (2,9 GHz en Boost) ainsi que de 4 Go de RAM DDR4, extensible à 16 Go.

Sa capacité de stockage maximum est de 44 Go mais vous pouvez l’étendre avec le module AS6004U qui offre 4 baies supplémentaires. Enfin, niveau connectique, on retrouve deux ports Ethernet 2,5 Gigabits et deux ports USB 3.2 Gen 2×1.

Les + Les - Quatre emplacements M.2 PCIe Prix élevé pour seulement 2 baies Processeur performant RAM extensible

Western Digital My Cloud Home Duo 4 To

Tout comme sur un NAS classique, vous pouvez choisir une configuration RAID 1 pour dupliquer votre contenu sur le deuxième disque est ainsi éviter de perdre vos fichiers. Vous pouvez toujours accéder à vos fichiers à distance, notamment grâce à l’application My Cloud Home. Vous pouvez aussi programmer la sauvegarde automatique des photos et vidéos de votre téléphone sur votre NAS ou partager vos contenus à vos proches en envoyant des liens vers des albums photos par exemple.

Les + Les - Solution grand public intuitive Moins complet que les autres NAS Disques durs inclus Qualité Western Digital

My Cloud Expert Series EX2 Ultra

Western Digital propose également des modèles plus performants pour concurrencer les grands noms du secteur. Ainsi, ce NAS My Cloud Expert Series EX2 Ultra peut être acheté vide ou avec des disques durs du constructeur qui offrent entre 4 et 36 To de capacité.

Avec un prix vide aux alentours de 150 euros, on reste sur un modèle d’entrée de gamme avec des performances modestes comparé aux modèles précédemment cités chez Synology, QNAP ou Asustor. Ainsi, on retrouve un processeur double coeurs Marvell ARMADA 385 cadencé à 1,3 GHz et 1 Go de RAM DDR3. Enfin, on dispose d’un port Ethernet et de deux ports USB 3.0

Les + Les - Prix très accessible Performances limitées Simple d’installation et d’utilisation Interface adaptée aux débutants ainsi qu’aux utilisateurs avertis

Qu’est-ce qu’un NAS ?

Un NAS, Network Attached Storage, est une solution de stockage en réseau. Les données sont centralisées au même endroit sur le serveur et sont facilement accessibles à distance depuis une interface Web ou une application mobile. En connectant votre NAS à internet, vous pourrez récupérer vos fichiers depuis n’importe quel appareil (smartphone, ordinateur, tablette, TV…). Vous n’avez donc plus besoin de transporter vos disques durs au risque de les abimer, de les perdre ou de vous les faire voler lors de vos déplacements. C’est une solution parfaite pour vos fichiers les plus importants.

Pourquoi utiliser un NAS à la maison ?

Un NAS est un investissement utile pour un usage professionnel ou pour stocker vos données personnelles. Ils sont à la fois performants, fiables et faciles d’utilisation. Cela vous évite de payer un abonnement mensuel à un cloud public. Vos données, stockées sur votre cloud personnel, sont accessibles à distance en connectant votre NAS à internet avec le Wifi ou un câble Ethernet.

Le partage de données est facilité. Vous pouvez envoyer des fichiers depuis votre NAS en envoyant un lien vers un document spécifique ou en autorisant l’accès à des dossiers.

Par ailleurs, en fonction de la configuration RAID choisie, il s’agit d’une solution sécurisée qui vous offre la possibilité de stocker automatiquement vos fichiers en miroir. Ainsi, même si l’un de vos disques durs vous lâche, vous ne perdez pas vos précieuses données qui sont toujours disponibles sur le second disque. Enfin, vous décidez de l’espace de stockage en achetant des disques durs qui correspondent à vos besoins.

On trouve aujourd’hui de nombreux NAS sur le marché. Mais tous ne se valent pas. Pour bien choisir votre NAS, vous devez prendre en compte plusieurs critères. Le prix et le design sont bien évidemment des points importants mais il faut aussi et surtout regarder :