Meilleures mémoires RAM DDR4 et DDR5 : quel modèle choisir ?

Vous souhaitez augmenter votre mémoire RAM sur votre PC, mais ne savez pas quoi choisir entre DDR4 et DDR5 ? Laissez-nous vous guider.

Eh oui : 2022 est une année entre deux chaises lorsque l'on parle de mémoire RAM pour son PC. C'est tout naturel : la DDR5 vient de faire son entrée sur le marché, et est donc destinée à supplanter progressivement son ancêtre. Mais attention : nous sommes loin d'être à la fin du cycle de vie de la DDR4 !

Notre sélection de mémoires RAM DDR4 et DDR5 en 2022

Mémoire DDR4

Aujourd'hui, la DDR4 est très bien installée et la technologie de RAM a été jusqu'au bout de ce qu'elle était capable de faire. En prime, ses prix sont aujourd'hui très accessibles pour quiconque voudraient se monter un PC rapidement. Vous lirez probablement tout et son contraire sur internet, mais c'est tout simple : le parfait juste milieu pour investir sur de la RAM DDR4 en 2022 est d'aller vers de la DDR4 à 3600 MHz. Et pour cela, les barrettes Corsair Vengeance sont parfaites : elles ont la latence qu'il faut, au prix qu'il faut, pour fournir parmi les meilleures expériences gaming.

Si vous souhaitez vraiment investir un peu plus, vous pourrez toujours vous tourner vers des modèles overclockés à 5200 MHz par exemple, mais ça n'aurait plus beaucoup de sens alors que la DDR5 est désormais présente sur le marché. Vous pouvez aussi choisir des modèles avec RGB intégrée, mais cela ne change au rien aux performances ; à vous de choisir le design qui vous plaît le plus.

Mémoire DDR5

Comprenez bien une chose : la DDR5 est aujourd'hui à la pointe de la technologie. Elle est donc relativement rare comparativement à la DDR4, n'a pas encore atteint tout son potentiel, et réclamera les tous derniers CPU et cartes mères pour fonctionner. Si vous décidez d'investir dans de la DDR5 à ce jour, on peut donc déterminer que le prix n'est pas tout à fait un problème pour vous. Et dans ce cas-là, les G. Skill Trident Z5 DDR5-6000 MHz sont tout simplement les meilleures grâce à leur latence CAS à seulement 36 pour des timing vraiment serrés.

Évidemment, quitte à dépenser des sous, autant mettre un brin de RGB par dessus. Seulement, notez bien que nous sommes aux tous débuts de la DDR5 : vos barrettes de RAM vont vite être surpassées, ou leur prix vont rapidement chuter en flèche. Investissez en connaissance de cause.

Que choisir entre DDR4 et DDR5 ?

La DDR5 est bien l'avenir de la mémoire vive sur nos PC. C'est un fait. Elle apporte notamment l'intégration de la technologie ECC, jusque là réservée aux mémoires serveurs, pour ajouter de la stabilité au gain de puissance de la nouvelle technologie.

Mais voilà : nous sommes ici au bleeding edge. Et les difficultés actuelles du production du marché font que les RAM DDR5 sont incroyablement onéreuses et produites en petites quantités. Seuls ceux avec un budget illimité devraient vraiment se sentir concernées par celles-ci pour le moment.

La DDR4 quant à elle est une technologie aujourd'hui maîtrisée de bout en bout et produite en masse. On peut retrouver d'excellentes barrettes à des prix défiants toute concurrence et avec de très grandes performances pour vraiment peu de nos jours. De quoi aussi rajouter un peu pour le swag et le RGB. Aussi, la raison veut qu'il vaut mieux encore privilégier la DDR4 de nos jours. Mais si vous souhaitez passer de l'autre côté… C'est évidemment la DDR5 qu'il vous faut.

Quelle barrette convient à mon ordinateur ?

Deux facteurs sont importants dans le fait de sélectionner votre mémoire RAM. Il faut d'abord que vous sachiez la capacité et la puissance maximale qu'est capable d'encaisser votre carte mère en termes de RAM. Pour cela, renseignez-vous sur votre carte mère ou prenez une barrette RAM déjà installée comme exemple.

Ensuite, il vous faut savoir si la technologie dual channel est présente ou non. Celle-ci permet à deux barrettes de marcher de concert, mais nécessite que celles-ci soient placées sur des slots spécifiques. Ces derniers ont généralement un code couleur bien à eux pour les différencier. D'ordre général, le mieux est encore que toutes les barrettes de RAM installées sur votre système aient les mêmes caractéristiques.

Que veut dire XMP ?

XMP, pour eXtreme Memory Profile, est un profil créé par Intel pour renseigner à votre carte mère les fréquences et timing jusqu'auxquelles elles peuvent être utilisées. Par défaut, le BIOS n'assigne en effet pas forcément la puissance maximale des mémoires RAM, en les faisant tourner à 2100 MHz au lieu de 32000 MHz par exemple. En activant le profil XMP dans votre BIOS, vous êtes sûrs que celles-ci seront bien configurées.

C'est quoi la CAS d'une mémoire RAM ?

La CAS peut être vue comme la latence générale de votre mémoire RAM. Elle décrit le nombre de cycles nécessaires à celle-ci pour répondre à une instruction. Aussi, plus ce nombre est bas, et plus la mémoire est rapide.

Combien de RAM me faut-il ?

De nos jours, pour de la bureautique et du web basique, 8 Go de RAM suffisent. Si vous êtes un joueur, le minimum pour être tranquille sera de 16 Go de RAM. Si vous êtes du genre à jouer et streamer en même temps tout en gardant un projet Premiere Pro ouvert dans un coin, alors 32Go sera tout de suite très utile. Gardez tout de même en tête, si vous cherchez à sauvegarder votre budget, que 16Go sera une base très solide pour absolument tous les gamers et les streameurs de petite taille.

