La PS5 dépasse les 40 millions de ventes, une ascension record malgré un parcours difficile

Sony franchit un palier symbolique avec sa PlayStation 5 : plus de 40 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. Une belle performance quand on se rappelle de ses débuts mouvementés.



C'est officiel : la PlayStation 5 a dépassé les 40 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Elle était à un peu moins de 38 millions en mai dernier. En seulement 3 ans, la dernière console de Sony a su tirer son épingle du jeu malgré des débuts difficiles. Annoncée en 2019, elle sort l'année de la pandémie mondiale, en novembre 2020. Très rapidement, les ruptures de stocks sont légion. Il est presque impossible de se procurer une PS5 pendant toute l'année 2021. Ce n'est pas beaucoup mieux en 2022, surtout que Sony augmente le prix de sa console.

Il faut attendre 2023 pour que les stocks reviennent. En début d'année, la firme japonaise annonce la fin de la pénurie de PS5, et effectivement, les ventes explosent : 202 % d'augmentation par rapport à janvier 2022. L'ascension continue et en quelques mois, elle atterrie à la 16e place du classement des ventes de consoles, derrière la Super Nintendo et ses 50 millions d'exemplaires. Sony n'a pas à rougir : la première place est occupée par la PlayStation 2, presque 159 millions d'unités vendues.

Rappelons que la PS5 est sortie il y a 3 ans seulement et que la génération suivante n'est pas attendue avant quelques années. Cela laisse largement le temps à la console de continuer à grimper les échelons et dépasser, pourquoi pas, la Xbox One ou la Xbox 360, pour ne citer qu'elles. Sony a également profité de l'annonce pour dévoiler le classement des meilleurs jeux de la PS5 depuis son lancement. La marque a recueilli pour cela les votes de la communauté PlayStation.

On y trouve sans surprise des “classiques” (malgré leur jeune âge) comme Elden Ring, God of War Ragnarök ou The Last of Us Part I, mais pas que. Des titres plus indépendants sont également de la partie comme l'excellent Inscryption ou le très verbeux (mais jouissif) Disco Elysium. On notera qu'avec des noms disponibles aussi sur Xbox ou PC par exemple, la liste des 40 jeux plébiscités est un argument supplémentaire pour la fin des exclusivité consoles.

