Google et Amazon dominent le marché de la maison connectée depuis des années. Mais un nouvel acteur pourrait bien mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il s’agit d’Apple, qui n’est pas totalement novice en la matière, mais qui a été freiné dans ses ambitions, notamment à cause de son retard sur le plan de l’IA. Mais la firme de Cupertino pourrait bien lancer son offensive dès ce mois-ci.

C’est dans l’air depuis déjà cet été : Apple s’apprête à véritablement investir le marché de la maison connectée. Moyennant quelques incursions avec un HomePod et un HomePod mini, la firme de Cupertino a globalement laissé le champ libre à la concurrence avec, en tête, Google et Amazon pendant de nombreuses années.

Depuis octobre, le géant de Mountain View a même lancé sa révolution pour sa solution de domotique : Gemini pour Google Home. Mais il essuie encore des déconvenues, malgré les mises à jour régulières, comme la dernière en date qui vient notamment rendre Gemini plus attentif.

Si Apple est resté en retrait sur le terrain de la maison connectée, c’est notamment à cause de son retard sur le plan de l’IA. Mais avec l’arrivée de Siri AI, la marque à la pomme va enfin pouvoir lancer son offensive. Et le début des hostilités pourrait être imminent. C’est en tout cas ce que suggère un rapport de Bloomberg, qui détaille non seulement les quatre futurs produits pour la maison connectée d’Apple, mais également leur date d’officialisation.

Un écran connecté façon iMac G4 pourrait très bientôt s’inviter dans votre salon

Ce lancement prochain inclurait un écran connecté qui, avec son bras métallique inclinable reposant sur un socle rond en aluminium, s’inspirerait de l’iMac G4. Il embarquerait une dalle carrée aux angles arrondis d’environ six pouces. Cet écran pourrait se décliner en une variante plate à fixer au mur. Les noms de code de ces deux itérations seraient respectivement J490 et J491.

L’écran connecté serait alimenté via USB-C et ne disposerait ni de batterie, ni de boutons d’alimentation ou de volume. En revanche, grâce à sa caméra, il serait doté de la reconnaissance faciale et vocale lui permettant d’ajuster l’interface à l’utilisateur.

Il serait ainsi pleinement intégré à l’écosystème d’Apple, avec des applications à écran divisé rappelant iPadOS, une disposition d’icônes inspirée de watchOS et des écrans de veille rappelant ceux d’iOS. Un mode confidentialité et une authentification de secours via iPhone seraient également prévus.

Un HomePod mini 2 et une Apple TV 4K nouvelle génération plus performants

Mais ce n’est pas le seul produit qui accompagnerait cette « révolution » domotique chez Apple. Il serait accompagné par un HomePod mini 2 – le premier matériel de cette catégorie depuis 2020 – qui arborerait de nouvelles couleurs et qui embarquerait une puce plus véloce. Une Apple TV 4K plus rapide serait aussi prévue.

Globalement, ces deux appareils devraient conserver le même design que leurs prédécesseurs. Il s’agirait surtout d’une mise à niveau, afin qu’ils puissent prendre en charge Siri AI. Enfin, Apple pourrait également sortir un nouvel iPad Mini. Reste à savoir comment il se différenciera face au tout premier smartphone pliant de l’entreprise : l’iPhone Duo, que vous pouvez déjà pré-précommander si vous êtes téméraire.

Pour le moment, Apple n’a pas officialisé ces produits. Mais selon Bloomberg, cela ne saurait tarder : la marque à la pomme pourrait dévoiler ces quatre nouveaux produits le 13 octobre prochain.