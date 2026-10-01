Avec la Watch D3, HUAWEI transforme votre poignet en cabinet médical de poche

La Watch D3 débarque en France avec un argument que personne d’autre ne propose : un vrai brassard mécanique au poignet pour mesurer la tension. Précision, suivi sur 24 heures, autonomie de 6 jours, et des offres de lancement à ne pas laisser filer.

Découvrir la HUAWEI Watch D3 à 449,99 €

C’est le grand jour. La Watch D3 est disponible en France. Troisième génération de la gamme Watch D chez Huawei, elle se concentre sur un objectif : mesurer votre tension artérielle avec une précision que peu de montres connectées peuvent revendiquer. Dévoilée début septembre à Munich, pendant le Congrès de la Société européenne de cardiologie, elle affiche un boîtier repensé et des mesures plus précises que la Watch D2. Trois coloris au choix : Noir, Or, Or Mocha.

Elle est proposée pour 449,99 €, mais jusqu’au 15 novembre, si vous achetez la Watch D3, vous pouvez profiter de plusieurs avantages à l’achat :

Une balance connectée Huawei Scale 3 offerte

Un care package inclus

20 € de réduction avec le code A20D3PA sur le site de Huawei

De quoi repartir avec un vrai kit santé, pas juste une montre.

Le secret de la D3 : un vrai brassard, pas un capteur optique

Là où la concurrence se contente de capteurs optiques pour estimer la tension, Huawei installe un airbag mécanique dans le bracelet de la D3. Un coussin d’air se gonfle autour du poignet et prend une mesure oscillométrique, exactement comme le ferait un tensiomètre de bras chez le médecin. La précision grimpe nettement par rapport à la D2, et Huawei chiffre les progrès sur trois profils précis. Pouls faible : 80,6 % à 94,4 %. Poignet épais : 78,2 % à 84,4 %. Rigidité artérielle : 78,3 % à 82,2 %.

Au quotidien, ça donne un geste simple. Vous appuyez sur un bouton, le brassard se gonfle quelques secondes, et le relevé s’affiche à l’écran, sans sortir un appareil séparé.

Autre nouveauté : la mesure avant et après l’effort, une première mondiale conforme aux normes ISO selon Huawei. Vous partez courir, vous mesurez votre tension avant de lacer vos baskets, puis juste après la séance. La montre compare les deux relevés et ajuste ses conseils en conséquence. Tension trop élevée après l’effort ? Elle vous recommande de lever le pied la prochaine fois, ou de privilégier une sortie plus courte.

Reste le suivi ambulatoire sur 24 heures. Vous lancez le programme un matin, et la montre prend des mesures automatiques toute la journée et pendant votre sommeil, sans que vous ayez à y penser. Le soir, vous avez une vision complète : tension moyenne au bureau, pendant le trajet, la nuit. De quoi repérer un pic qu’un relevé isolé chez le médecin n’aurait jamais montré. L’enregistrement NMPA en Chine et la certification CE MDR en Europe confirment que ces mesures ont été validées par des autorités de santé, pas seulement par Huawei.

Six jours d’autonomie, malgré le brassard qui carbure H24

Une montre qui gonfle un brassard et prend des mesures toute la journée, ça pourrait vider une batterie en un rien de temps. Huawei annonce pourtant jusqu’à 6 jours d’autonomie en utilisation normale.

Cette autonomie prend tout son sens avec le suivi ambulatoire sur 24 heures : vous lancez le programme un lundi matin, la montre prend des dizaines de mesures automatiques jusqu’au mardi matin, et il reste encore de la batterie pour la suite de la semaine. Même chose la nuit, si vous portez la D3 pour suivre votre sommeil en plus de votre tension : pas besoin de la recharger au petit matin avant de repartir au travail.

Un boîtier repensé pour se faire oublier au poignet

La D3 perd 2 mm d’épaisseur par rapport à la D2 : 11,3 mm contre 13,3 mm, soit 15 % d’épaisseur en moins. Le bracelet suit le mouvement, passant de 44 g à 36 g, près de 20 % de poids en moins sur le poignet. Sur le papier ça semble anecdotique, mais porté toute la journée, et surtout toute la nuit pour le suivi du sommeil, l’écart se sent.

L’écran grandit lui aussi, passant de 1,82 à 1,92 pouces, avec une luminosité qui double : 3000 nits contre 1500 sur la D2. En clair, vous lisez votre tension en plein soleil sans avoir à faire de l’ombre avec la main, et l’écran reste lisible même lors d’un footing en pleine journée.

Finalement, la Watch D3 n’est pas qu’une nouvelle montre connectée de plus dans le catalogue Huawei. Sa fonction de mesure de la tension a obtenu l’enregistrement NMPA en Chine et la certification CE MDR en Europe, deux validations qui placent la montre bien au-delà du simple accessoire de fitness. Avec son suivi ambulatoire sur 24 heures et son autonomie taillée pour l’accompagner sans interruption, elle se positionne comme un vrai outil de suivi santé.

Découvrir la HUAWEI Watch D3 à 449,99 €

Et pour ceux qui se laissent tenter sur le site de Huawei avant le 15 novembre, les 20 € de réduction avec le code A20D3PA et la balance connectée Scale 3 offerte transforment l’achat en un vrai kit de suivi à la maison, tension et poids réunis sur la même appli.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.