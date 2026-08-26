Google Home : vos automatisations sont en grève en ce moment ? On a peut-être trouvé pourquoi

Les automatisations de Google Home sont le sésame pour profiter facilement d’une maison connectée. Mais encore faut-il qu’elles fonctionnent et ce n’est manifestement pas le cas pour certains utilisateurs. Google est sur le coup.

Le géant de Mountain View met régulièrement à jour – en général toutes les deux semaines – sa solution de domotique maison : Google Home. Malgré tout, les bugs restent fréquents et touchent divers pans de la maison connectée. Par exemple, quand ce n’est pas le Google Home Speaker qui est victime d’un dysfonctionnement fatal qui empêche son installation, ce sont les appareils connectés qui sont supprimés au hasard et sans raison.

Et cette fois-ci, ce sont les automatisations qui font des leurs : elles refusent tout bonnement de s’exécuter. Une nuance toutefois : ce ne sont pas toutes les automatisations de Google Home qui font grève, seulement celles liées au déclenchement par un téléviseur.

Si vos automatisations Google Home font des leurs, c’est peut-être à cause de votre TV

En effet, c’est sur le subreddit dédié à Google Home que certains internautes ont exprimé leur frustration. Alors que des événements initiaux comme l’allumage ou l’extinction de leur téléviseur devraient servir de déclencheur, Google Home semble ne pas les détecter. Résultat : l’automatisation liée à ces déclencheurs ne s’exécute pas.

Aucune solution n’a été partagée et les témoignages n’ont, pour le moment, permis d’identifier qu’une marque de téléviseurs : TCL. Mais comme le souligne Android Authority, on ignore encore si le bug lui est spécifique ou s’il s’agit d’un problème global entre les automatisations et les téléviseurs, quel que soit le constructeur.

Ce qui est encourageant, c’est que Google a connaissance du problème et qu’il travaille à le résoudre : « Nous enquêtons actuellement sur un problème lié aux automatismes basés sur les téléviseurs. » Ce qui l’est moins, en revanche, c’est qu’on ignore combien de temps il faudra attendre pour qu’un correctif soit déployé, le géant de Mountain View précisant : « Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons du nouveau. Merci pour votre patience. »